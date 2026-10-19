Четырнадцать международных финансовых компаний, которые совокупно управляют активами на сумму более $5 трлн, планируют начать деятельность в международном финансовом центре ADGM в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщает The National со ссылкой на председателя ADGM Ахмеда Аль-Зааби.

По словам Аль-Зааби, в 2025 году экономика Абу-Даби выросла на 7%, а ненефтяной сектор — на 8%. Ненефтяная экономика обеспечила более половины общего валового внутреннего продукта эмирата.

Финансовый центр Абу-Даби

ADGM был основан в 2015 году. Центр действует на основе прямого применения английского общего права, имеет независимые суды и регуляторную систему. Присутствие в Абу-Даби дает международным инвесторам и управляющим активами возможность развивать региональные операции и сотрудничать с крупными суверенными фондами, семейными офисами и институциональными партнерами.

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В последние месяцы ADGM привлек ряд крупных компаний, в частности Pantheon, Blue Owl Capital, Vista Equity Partners, Man Group, Barings, Bain Capital, Cantor и Adapt Investment Managers. Европейская компания по управлению активами Eurazeo, управляющая €40 млрд ($45,2 млрд), а также Pantheon недавно открыли офисы в ADGM.

Лицензия Capital Group

В прошлом месяце Capital Group, управляющая активами на $3,6 трлн, получила от Управления регулирования финансовых услуг ADGM лицензию на работу в качестве регулируемого инвестиционного управляющего. По данным ADGM, управляющие активами, которые уже начали деятельность в центре в первой половине года, совокупно управляют активами на сумму более $2,1 трлн.

Аль-Зааби также заявил, что Абу-Даби развивает отрасли искусственного интеллекта, передового производства, энергетики и наук о жизни. Он отметил, что эмират располагает долгосрочным капиталом, конкурентоспособной энергетикой, инфраструктурой мирового класса и доступом к одним из наиболее быстрорастущих рынков мира.

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