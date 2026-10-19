Czternaście międzynarodowych firm finansowych, które łącznie zarządzają aktywami o wartości ponad 5 bln dolarów, planuje rozpocząć działalność w międzynarodowym centrum finansowym ADGM w Abu Zabi w ZEA. Informuje o tym The National, powołując się na przewodniczącego ADGM Ahmeda Al Zaabiego.

Według Al Zaabiego gospodarka Abu Zabi wzrosła w 2025 roku o 7%, a sektor pozanaftowy — o 8%. Gospodarka pozanaftowa zapewniła ponad połowę całkowitego produktu krajowego brutto emiratu.

Centrum finansowe Abu Zabi

ADGM zostało założone w 2015 roku. Centrum działa na zasadzie bezpośredniego stosowania angielskiego prawa zwyczajowego oraz ma niezależne sądy i system regulacyjny. Obecność w Abu Zabi daje międzynarodowym inwestorom i zarządzającym aktywami możliwość rozwijania działalności regionalnej oraz współpracy z dużymi funduszami majątkowymi, biurami rodzinnymi i partnerami instytucjonalnymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ostatnich miesiącach ADGM przyciągnęło szereg dużych firm, w tym Pantheon, Blue Owl Capital, Vista Equity Partners, Man Group, Barings, Bain Capital, Cantor i Adapt Investment Managers. Europejska firma zarządzająca aktywami Eurazeo, która zarządza 40 mld euro (45,2 mld dolarów), a także Pantheon, niedawno otworzyły biura w ADGM.

Licencja Capital Group

W ubiegłym miesiącu Capital Group, która zarządza aktywami o wartości 3,6 bln dolarów, otrzymała od Urzędu Regulacji Usług Finansowych ADGM licencję na działalność jako regulowany zarządzający inwestycjami. Według ADGM zarządzający aktywami, którzy rozpoczęli już działalność w centrum w pierwszej połowie roku, łącznie zarządzają aktywami o wartości ponad 2,1 bln dolarów.

Al Zaabi powiedział również, że Abu Zabi rozwija branże sztucznej inteligencji, zaawansowanej produkcji, energetyki i nauk przyrodniczych. Zaznaczył, że emirat dysponuje długoterminowym kapitałem, konkurencyjną energetyką, infrastrukturą światowej klasy oraz dostępem do jednych z najszybciej rosnących rynków świata.

Czytaj nas na