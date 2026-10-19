Azjatyckie indeksy giełdowe spadły w poniedziałek w związku z obawami inwestorów dotyczącymi dużych potrzeb finansowania infrastruktury sztucznej inteligencji przed tygodniem publikacji raportów korporacyjnych. Jednocześnie spadek cen ropy wsparł obligacje skarbowe i kontrakty terminowe na amerykańskie akcje, informuje Channel NewsAsia.

Dynamika rynków azjatyckich

Japoński indeks Nikkei spadł o 2% po zniżce o 5,4% w ubiegłym tygodniu, kiedy sektor technologiczny poniósł znaczne straty. Rynek akcji Korei Południowej stracił 1,6%, a jego spadek w poprzednim tygodniu przekroczył 14%. Szeroki indeks MSCI akcji regionu Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Japonii spadł o 0,3%.

Indeks spółek półprzewodnikowych PHLX spadł w ubiegłym tygodniu o 11,4%, co oznaczało jego najdłuższą serię spadków od 2008 roku. Mai Bui, ekonomistka firmy zarządzającej aktywami AMP, zaznaczyła, że inwestorzy od dawna obawiają się, czy przychody z AI będą wystarczające, aby zrekompensować znaczne początkowe inwestycje. Według niej wzrost rentowności obligacji skarbowych i rozszerzanie się spreadów kredytowych przedsiębiorstw podnoszą koszt finansowania projektów AI.

Ropa, obligacje i wyniki finansowe

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 1,6% do 108,06 USD za baryłkę, a ropa amerykańska potaniała o 0,7% do 100,70 USD. Ropa potaniała po doniesieniach o możliwych wyjątkach od części sankcji wobec Rosji, państwa-agresora. Później prezydent USA Donald Trump oświadczył, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że prezydent może potrzebować do 60 dni na ocenę gospodarczych konsekwencji takiego kroku.

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Iran poinformował, że kolejny tankowiec natrafił na minę w Cieśninie Ormuz. W obliczu napięć geopolitycznych rentowność 10-letnich obligacji USA spadła o 3 punkty bazowe do 5,0645%. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,5%, a na Nasdaq o 0,8%.

Inwestorzy oczekują na wyniki Meta, Lam Research, Texas Instruments, SpaceX i Tesli. Według szacunków Goldman Sachs pięć dużych firm rozwijających AI może w przyszłym roku łącznie zwiększyć nakłady kapitałowe do około 1,2 bln USD. Wyniki mają także opublikować Netflix, Procter & Gamble, General Motors i GE Aerospace.

Europejskie kontrakty terminowe na akcje spadały z powodu niepewności politycznej we Francji: EUROSTOXX 50 o 0,4%, DAX o 0,3%, podczas gdy kontrakty na FTSE prawie się nie zmieniły. Euro straciło 0,2% i spadło do 1,1212 USD, a złoto podrożało o 0,4% do 4181 USD za uncję.

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