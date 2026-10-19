W Indonezji główny indeks giełdowy Jakarta Composite stracił w poniedziałek ponad 5% i spadł do najniższego poziomu od początku października 2020 roku. Wyprzedaż nasiliła się z powodu obaw inwestorów dotyczących możliwego wykluczenia kraju z kluczowych międzynarodowych indeksów giełdowych, informuje CNBC.

Propozycja MSCI

Dostawca indeksów MSCI w piątek zaproponował przeniesienie Indonezji ze statusu rynku wschodzącego bezpośrednio do kategorii rynku samodzielnego. Taki krok może oznaczać usunięcie indonezyjskich akcji z ważnych globalnych benchmarków.

Ostateczna decyzja MSCI jest oczekiwana do czerwca. Możliwość przeklasyfikowania będzie zależeć od tego, czy władze Indonezji zdołają wykazać istotną poprawę zarządzania rynkiem i przejrzystości.

Szacunki możliwego odpływu kapitału

Analitycy Goldman Sachs ostrzegli, że całkowite wykluczenie Indonezji z indeksów MSCI dla rynków wschodzących może spowodować odpływ około 5,6 mld dolarów z funduszy pasywnych. Według ich szacunków odpowiada to 18 dniom średniego dziennego obrotu akcjami spółek wchodzących w skład MSCI Indonesia Investable Market Index.

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Kolejne 2,7 mld dolarów może być zagrożone, jeśli FTSE Russell osobno podejmie podobną decyzję. Goldman Sachs oszacował również wartość indonezyjskich akcji w portfelach aktywnych funduszy, których punktem odniesienia są indeksy MSCI i FTSE, na ponad 8 mld dolarów, podkreślając, że ich sprzedaż nie będzie automatyczna.

Według banku indeks MSCI Indonesia spadł od początku roku do ubiegłego piątku o 47%, a netto odpływ zagranicznych inwestycji z indonezyjskich akcji wyniósł 5,1 mld dolarów. Udział zagranicznej własności na krajowym rynku akcji zmniejszył się z 27% w styczniu do 25% w październiku, a wartość takich aktywów — z około 250 mld do 130 mld dolarów.

Goldman Sachs utrzymał rekomendację „niedoważaj” dla indonezyjskich akcji w portfelach, powołując się na niepewność dotyczącą indeksów, słabe zyski przedsiębiorstw i czynniki makroekonomiczne. Stratedzy banku oczekują również, że bank centralny Indonezji dwukrotnie podniesie stopę o 25 punktów bazowych — w czwartym kwartale 2026 roku i pierwszym kwartale 2027 roku.

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