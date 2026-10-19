Курс валют в Украине по состоянию на 19 октября и самые выгодные варианты покупки долларов и евро

В начале недели, 19 октября 2026 года, в обменных пунктах доллар немного подешевел при покупке, тогда как евро подорожал. В банках котировки доллара в основном не изменились, а европейская валюта в некоторых учреждениях подорожала.

По данным Minfin, 19 октября обменные пункты покупают доллар в среднем по 44,95 грн — на 5 копеек дешевле, чем 16 октября. В то же время курс продажи американской валюты вырос на 1 копейку — до 45,14 грн.

Евро в обменных пунктах покупают по 50,75 грн — на 10 копеек дороже, чем в пятницу. Курс продажи европейской валюты также вырос на 10 копеек — до 51,00 грн.

В «ПриватБанке» доллар в отделениях продают по 45,10 грн — без изменений по сравнению с 16 октября. Для карт курс продажи также остался неизменным и составляет 45,04 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,50 грн, а для карт — по 44,65 грн. Оба показателя не изменились.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 50,80 грн — без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Для карт курс продажи также остался на уровне 50,76 грн. Банк покупает евро в отделениях по 49,80 грн, а для карт — по 50,14 грн. Последний показатель вырос на 4 копейки.

В Ощадбанке доллар в «Мобильном Ощаде» продают по 45,10 грн, а для карт — по 45,30 грн. Курсы продажи не изменились по сравнению с 16 октября. Банк покупает доллар в приложении по 44,80 грн, а для карт — по 44,75 грн. Курсы покупки также остались неизменными.

Евро в «Мобильном Ощаде» продают по 50,90 грн — на 25 копеек дороже, чем 16 октября. Для карт курс продажи вырос на 20 копеек — до 51,05 грн. Банк покупает евро в приложении по 50,25 грн — на 15 копеек дороже, чем ранее. Для карт курс покупки повысился на 20 копеек — до 50,15 грн.

В ПУМБ доллар в наличной обменной кассе продают по 45,30 грн, а покупают по 44,70 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,80 грн и продает по 45,30 грн. Все эти показатели остались неизменными по сравнению с 16 октября.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 50,90 грн, а покупают по 50,20 грн. Курсы покупки и продажи не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем.

В Monobank доллар продают по 45,04 грн, а покупают по 44,70 грн. Оба показателя остались неизменными по сравнению с 16 октября.

Евро в Monobank продают по 50,99 грн — на 24 копейки дороже, чем в пятницу. Курс покупки европейской валюты вырос на 15 копеек — до 50,30 грн.

Среди перечисленных банков самый низкий курс продажи доллара предлагают Monobank и ПриватБанк для карт — по 45,04 грн. В отделениях ПриватБанка и в «Мобильном Ощаде» американская валюта стоит 45,10 грн. В Ощадбанке для карт доллар продают по 45,30 грн. Такой же курс продажи установил ПУМБ как для обмена наличных, так и для коммерческих операций.

Евро дешевле всего можно приобрести в «Мобильном Ощаде» — по 50,90 грн. Такой же курс продажи предлагает ПУМБ при обмене наличных. В «ПриватБанке» евро стоит 50,76 грн для карт и 50,80 грн в отделениях. В Monobank курс продажи составляет 50,99 грн, в «Ощадбанке» для карт — 51,05 грн.

Самый высокий курс покупки доллара среди перечисленных банков предлагает ПУМБ по коммерческому курсу — 44,80 грн. Такой же курс установил Ощадбанк через «Мобильный Ощад». В Ощадбанке для карт доллар покупают по 44,75 грн. В ПУМБ при обмене наличных и в Monobank курс составляет 44,70 грн. ПриватБанк предлагает 44,65 грн для карт и 44,50 грн в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в Monobank — по 50,30 грн. В Ощадбанке через приложение «Мобильный Ощад» предлагают 50,25 грн, а в ПУМБ при обмене наличных — 50,20 грн. В Ощадбанке для карт курс покупки составляет 50,15 грн, а в ПриватБанке для карт — 50,14 грн. В отделениях ПриватБанка евро покупают по 49,80 грн.

Monobank — 45 040 грн.

ПриватБанк (для карт) — 45 040 грн.

ПриватБанк (в отделениях) — 45 100 грн.

Ощадбанк («Мобильный Ощад») — 45 100 грн.

Ощадбанк (для карт) — 45 300 грн.

ПУМБ (обмен наличных) — 45 300 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) — 45 300 грн.

Источник: Minfin

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