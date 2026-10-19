В Нигерии фонд Aliko Dangote Foundation заявил, что 777 907 социально уязвимых женщин в 15 штатах могут получить в общей сложности 15,56 млн акций Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Программа реализуется в рамках инициативы Women Share Subscription Grant Initiative, сообщает Premium Times Nigeria.

Участие штатов

Согласно условиям программы, каждая участница имеет право на 20 акций по индикативной цене 525 найр за одну. Таким образом, стоимость пакета по этой цене составляет 10 500 найр. Правительство соответствующего штата профинансирует 10 акций для каждой женщины, а фонд предоставит еще 10 акций в рамках софинансирования. Для получательниц акции должны быть бесплатными.

Участие в программе подтвердили штаты Абия, Анамбра, Борно, Эбони, Энугу, Гомбе, Имо, Кебби, Квара, Лагос, Насарава, Нигер, Плато, Йобе и Замфара. По данным фонда, штат Гомбе первым среди участников полностью оплатил свой взнос в программу.

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Цель инициативы

Фонд заявил, что стремится расширить финансовую инклюзию и дать женщинам возможность владеть долей в одном из крупнейших промышленных предприятий Африки. В фонде отметили, что для многих участниц программы это может стать первым опытом участия на рынке капитала.

Инициатива является частью плана Aliko Dangote Foundation охватить два миллиона уязвимых женщин во всех 36 штатах Нигерии и на Федеральной столичной территории. Параллельно фонд реализует программу для студентов учреждений высшего образования, в рамках которой поддерживает заявки на 10 акций для каждого участника бесплатно.

Контекст IPO

Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals проводит первичное публичное размещение 4,1 млрд акций по цене 525 найр за единицу. По данным издания, размещение на сумму 1,6 млрд долларов продлили на две недели, чтобы расширить участие инвесторов из Африки после значительного интереса к предложению.

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