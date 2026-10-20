Główne indeksy giełdowe w USA wzrosły we wtorek, 20 października, w związku z rekordowym poziomem sektora ochrony zdrowia i spadkiem cen ropy. Na godz. 10:31 czasu wschodniego indeks Dow Jones zyskał 1,22% — do 52 599,29 punktu, S&P 500 wzrósł o 0,70%, do 7 744,72 punktu, a Nasdaq Composite zwiększył się o 0,59%, do 26 585,47 punktu.

Jak informuje Channel NewsAsia, rynek kontynuował odbicie po wzroście S&P 500 i Nasdaq w poniedziałek. W ubiegłym tygodniu akcje technologiczne gwałtownie taniały, w szczególności z powodu obaw o zadłużenie CoreWeave oraz koszt finansowania rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji.

Dynamika sektorów

Większość spółek wchodzących w skład S&P 500 rosła. Sektor ochrony zdrowia zyskał 1,8%, a sektor finansowy — 1%. Spółki energetyczne przewodziły spadkom, podczas gdy ropa Brent była notowana 1,3% niżej po osiągnięciu wcześniej tego dnia niemal pięciomiesięcznego maksimum.

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Akcje Meta Platforms straciły około 2%, co pociągnęło w dół sektor usług komunikacyjnych. Akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją były notowane bez większych zmian lub rosły: CoreWeave zyskała 1,6%, a Philadelphia Semiconductor Index wzrósł o 0,4%.

Raporty korporacyjne

Akcje Equifax wzrosły o 9,6% po tym, jak spółka podała zysk za trzeci kwartał wyższy od oczekiwań analityków. Akcje 3M zyskały 5,3%: spółka poinformowała o rozszerzeniu partnerstwa z Amazon w dziedzinie centrów danych, wydała warrant spółce zależnej Amazon na zakup akcji 3M o wartości ponad 521 mln dolarów oraz podniosła prognozę rocznego zysku.

Natomiast akcje General Motors spadły o 5,3% po prognozie rocznego zysku poniżej oczekiwań analityków, a Steel Dynamics straciła 1% z powodu zysku za trzeci kwartał, który nie spełnił prognoz. Inwestorzy oczekiwali także kwartalnych wyników SpaceX i Netflix po zamknięciu sesji oraz raportów Meta Platforms i Tesli, zaplanowanych na środę.

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