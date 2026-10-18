В Бангкоке, Таиланд, заместитель председателя Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден заявила, что растущая роль хедж-фондов на мировых рынках государственных облигаций повышает риск распространения финансовых потрясений между рынками. Об этом она сказала в интервью CNBC во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка.

Изменение структуры инвесторов

По словам Бриден, в последние годы изменился состав инвесторов на ключевых мировых рынках государственных облигаций. Если ранее значительную роль на них играли страховые компании и пенсионные фонды, то сейчас все более заметными становятся хедж-фонды.

Она отметила, что хедж-фонды чувствительны к изменениям цен, используют кредитное плечо и работают на международных рынках. По ее мнению, это увеличивает вероятность того, что шок на одном рынке будет передаваться другому и перерастет в более широкий финансовый стресс.

Предупреждение МВФ

Международный валютный фонд в своем последнем докладе о глобальной финансовой стабильности также обратил внимание на риски, связанные с деятельностью хедж-фондов. По данным МВФ, их валовые активы составляют около 13 трлн долларов. Фонд признал, что хедж-фонды поддерживают ликвидность и эффективность рынков, но предупредил, что кредитное плечо и скопление участников в схожих торговых стратегиях могут усиливать рыночное напряжение в периоды турбулентности.

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По оценке МВФ, такой стресс может распространяться на более широкие финансовые рынки, в частности на операции прайм-брокериджа банков. Бриден также сказала, что источником потрясений являются рынки облигаций, а вероятность их распространения стала выше.

Базисные сделки

После резкой распродажи государственных облигаций в этом году под более пристальное внимание попали базисные сделки хедж-фондов. В рамках таких операций фонды покупают казначейские облигации США на спотовом рынке и одновременно продают соответствующие фьючерсные контракты, пытаясь заработать на разнице цен. Для увеличения доходности они часто используют значительное кредитное плечо.

По данным Управления финансовых исследований США, в конце 2025 года хедж-фонды владели рекордными 7% рынка американских казначейских облигаций объемом 30 трлн долларов. Ранее в этом месяце доходности 10- и 30-летних гособлигаций США достигли максимумов с 2002 года, а доходности британских и французских государственных бумаг также существенно выросли.

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