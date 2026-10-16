В США выплаты по долгам всё больше сокращают реальный рост доходов домохозяйств. По оценке исследователей The Century Foundation и Protect Borrowers, в домохозяйстве с одним работником 52 цента с каждого доллара роста доходов в последние годы пошли на увеличение ежемесячных платежей по долгам, сообщает CNBC.

Платежи росли быстрее доходов

Анализ показывает, что с конца 2022 года до начала 2026 года реальная ежемесячная зарплата типичной американской семьи, то есть с учётом инфляции, выросла на 109 долларов. В то же время ежемесячные платежи работника по долгам увеличились на 57 долларов.

Для домохозяйств с двумя работниками весь прирост реальных доходов и даже больше, по прогнозу исследователей, может направляться на обслуживание долгов. С учётом инфляции долговые платежи примерно за три года выросли почти на 15%, что примерно в восемь раз быстрее доходов домохозяйств, увеличившихся менее чем на 2%.

Какие долги учли в исследовании

Авторы анализа изучили кредитные записи миллионов американцев в возрасте от 25 до 64 лет, а также данные Бюро переписи населения США о доходах. Они учли платежи по кредитным картам, автокредитам и лизингу, студенческим займам и кредитным линиям под залог жилья.

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Исследование не охватывало ипотеку, часть схем «купи сейчас — заплати позже», планы выплат за медицинские услуги и другие займы. Руководительница политических программ The Century Foundation Анджела Хэнкс заявила, что из-за этого реальное финансовое давление на домохозяйства может быть выше приведённых оценок.

Данные Федеральной резервной системы

Отдельный опрос Федеральной резервной системы США показал, что в 2025 году 8,6% семей тратили на выплаты по долгам более 40% своего дохода. В 2022 году этот показатель составлял 6,5%; согласно данным опроса, такой уровень не фиксировали со времени исследования 2013 года.

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