W Stanach Zjednoczonych spłaty długów coraz bardziej ograniczają realny wzrost dochodów gospodarstw domowych. Według szacunków badaczy z The Century Foundation i Protect Borrowers, w gospodarstwie domowym z jednym pracownikiem 52 centy z każdego dolara wzrostu dochodów w ostatnich latach przeznaczono na wyższe miesięczne płatności z tytułu długów, informuje CNBC.

Płatności rosły szybciej niż dochody

Analiza wskazuje, że od końca 2022 roku do początku 2026 roku realne miesięczne wynagrodzenie typowej amerykańskiej rodziny, po uwzględnieniu inflacji, wzrosło o 109 dolarów. Jednocześnie miesięczne płatności pracownika z tytułu długów zwiększyły się o 57 dolarów.

W przypadku gospodarstw domowych z dwoma pracownikami cały wzrost realnych dochodów, a nawet więcej, może być przeznaczany na obsługę zadłużenia, prognozują badacze. Po uwzględnieniu inflacji płatności z tytułu długów wzrosły w ciągu około trzech lat o niemal 15%, czyli około osiem razy szybciej niż dochody gospodarstw domowych, które zwiększyły się o mniej niż 2%.

Jakie długi uwzględniono w badaniu

Autorzy analizy zbadali rejestry kredytowe milionów Amerykanów w wieku od 25 do 64 lat, a także dane amerykańskiego Biura Spisu Ludności dotyczące dochodów. Uwzględnili płatności z kart kredytowych, kredytów i leasingu samochodowego, pożyczek studenckich oraz linii kredytowych zabezpieczonych kapitałem własnym w nieruchomości.

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Badanie nie obejmowało kredytów hipotecznych, części programów „kup teraz, zapłać później”, planów płatności za usługi medyczne ani innych pożyczek. Angela Hanks, dyrektorka programów politycznych w The Century Foundation, powiedziała, że z tego powodu rzeczywista presja finansowa na gospodarstwa domowe może być wyższa niż przytoczone szacunki.

Dane Rezerwy Federalnej

Oddzielne badanie amerykańskiej Rezerwy Federalnej wykazało, że w 2025 roku 8,6% rodzin przeznaczało na spłatę długów ponad 40% swoich dochodów. W 2022 roku wskaźnik ten wynosił 6,5%; według badania takiego poziomu nie odnotowano od czasu badania z 2013 roku.

Główny analityk ds. finansów konsumenckich w LendingTree, Matt Schulz, radzi przed zaciągnięciem nowych zobowiązań sporządzić budżet, określić listę niezbędnych zakupów, porównać ceny oraz ocenić całkowity koszt kredytu, warunki spłaty i posiadanie oszczędności na nieprzewidziane wydatki.

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