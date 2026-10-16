在美国，债务偿还正日益削减家庭实际收入的增长。The Century Foundation和Protect Borrowers的研究人员估计，近年来，在只有一名劳动者的家庭中，每新增1美元收入中有52美分用于增加每月债务还款，CNBC报道。

还款增长快于收入

分析显示，从2022年底到2026年初，一个典型美国家庭经通胀调整后的实际月工资增加了109美元。与此同时，一名劳动者每月的债务还款增加了57美元。

研究人员预测，对于有两名劳动者的家庭，全部实际收入增长甚至更多可能会用于偿还债务。经通胀调整后，债务还款在约三年间增长近15%，约为家庭收入增长速度的八倍，后者增幅不足2%。

研究纳入了哪些债务

分析作者研究了数百万名25岁至64岁美国人的信用记录，以及美国人口普查局的收入数据。他们计入了信用卡、汽车贷款和租赁、学生贷款以及以房屋净值作担保的信贷额度的还款。

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该研究未涵盖抵押贷款、部分“先买后付”计划、医疗分期付款计划及其他贷款。The Century Foundation政策项目负责人安吉拉·汉克斯表示，因此家庭面临的实际财务压力可能高于所列估计。

美联储数据

美国联邦储备系统的另一项调查显示，2025年，8.6%的家庭将超过40%的收入用于债务还款。2022年，这一比例为6.5%；调查数据显示，自2013年调查以来，未曾记录过如此水平。

LendingTree首席消费者金融分析师马特·舒尔茨建议，人们在进行新的借款前制定预算，列出必要购买项目，比较价格，并评估信贷的总成本、还款条件以及是否有储蓄用于意外开支。

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