W Bangkoku w Tajlandii zastępczyni prezesa Banku Anglii ds. stabilności finansowej Sarah Breeden oświadczyła, że rosnąca rola funduszy hedgingowych na światowych rynkach obligacji skarbowych zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wstrząsów finansowych między rynkami. Powiedziała o tym w wywiadzie dla CNBC podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego.

Zmiana struktury inwestorów

Według Breeden w ostatnich latach zmienił się skład inwestorów na kluczowych światowych rynkach obligacji skarbowych. O ile wcześniej znaczącą rolę odgrywały na nich firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, obecnie coraz bardziej widoczne stają się fundusze hedgingowe.

Zaznaczyła, że fundusze hedgingowe są wrażliwe na zmiany cen, stosują dźwignię finansową i działają na rynkach międzynarodowych. Jej zdaniem zwiększa to prawdopodobieństwo, że szok na jednym rynku zostanie przeniesiony na inny i przerodzi się w szerszy stres finansowy.

Ostrzeżenie MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim najnowszym raporcie o globalnej stabilności finansowej również zwrócił uwagę na ryzyka związane z działalnością funduszy hedgingowych. Według danych MFW ich aktywa brutto wynoszą około 13 bln dolarów. Fundusz uznał, że fundusze hedgingowe wspierają płynność i efektywność rynków, ale ostrzegł, że dźwignia finansowa i koncentracja uczestników w podobnych strategiach handlowych mogą nasilać napięcia rynkowe w okresach turbulencji.

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Według oceny MFW taki stres może rozprzestrzeniać się na szersze rynki finansowe, w tym na operacje prime brokerage banków. Breeden powiedziała również, że źródłem wstrząsów są rynki obligacji, a prawdopodobieństwo ich rozprzestrzeniania się wzrosło.

Transakcje bazowe

Po gwałtownej wyprzedaży obligacji skarbowych w tym roku pod większą obserwacją znalazły się transakcje bazowe funduszy hedgingowych. W ramach takich operacji fundusze kupują amerykańskie obligacje skarbowe na rynku kasowym i jednocześnie sprzedają odpowiadające im kontrakty terminowe, próbując zarobić na różnicy cen. Aby zwiększyć rentowność, często stosują znaczną dźwignię finansową.

Według danych amerykańskiego Biura Badań Finansowych pod koniec 2025 roku fundusze hedgingowe posiadały rekordowe 7% wartego 30 bln dolarów rynku amerykańskich obligacji skarbowych. Wcześniej w tym miesiącu rentowności 10- i 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęły najwyższe poziomy od 2002 roku, a rentowności brytyjskich i francuskich papierów skarbowych również znacząco wzrosły.

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