W RPA analitycy oczekują, że dochody państwa w roku finansowym 2026/27 mogą przekroczyć prognozę budżetową o 70 mld randów, głównie dzięki wyższym wpływom z podatku dochodowego od przedsiębiorstw w sektorze wydobycia złota i metali szlachetnych. Może to wzmocnić oczekiwania dotyczące podwyżek suwerennych ratingów kredytowych kraju, podaje TimesLIVE.

Minister finansów Enoch Godongwana ma przedstawić średnioterminową deklarację budżetową 21 października. Bank of America prognozuje deficyt budżetowy RPA na poziomie 3,5% PKB w 2026/27 roku, podczas gdy cel rządu wynosi 3,7% PKB. Jeśli wydatki pozostaną ograniczone, deficyt może zmniejszyć się do 3% PKB, według banku.

Dług i finansowanie

Według Bank of America Narodowy Skarb RPA pozyskał już około 60% finansowania potrzebnego na rok finansowy 2026/27 w zaledwie pięć miesięcy, a zewnętrzny program finansowania został faktycznie zakończony. Analitycy uważają, że niższe koszty obsługi długu oraz ograniczone krótkoterminowe ryzyka finansowania przyczynią się do obniżenia relacji długu publicznego do PKB do 77% w tym roku, z 79% w ubiegłym roku.

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Główny ekonomista PSG Johann Els również oczekuje konserwatywnej deklaracji budżetowej. Według jego oceny nadwyżka wpływów podatkowych może wynieść 50 mld randów lub więcej, a deficyt może zawęzić się do około 3,5% PKB wobec 4% założonych w lutowym budżecie. Dodał, że pierwotna nadwyżka budżetowa może wzrosnąć do około 1,9% PKB z prognozowanych w lutym 1,4%.

Oczekiwania agencji ratingowych

Moody’s i S&P mają opublikować aktualizacje suwerennych ratingów RPA pod koniec listopada, według Bank of America, a Fitch — w grudniu. Analitycy za najbardziej prawdopodobne uznają podwyższenie ratingu Moody’s do Ba1. Możliwe podniesienie przez S&P ratingu walutowego do BB+ mogłoby oznaczać rating BBB- w walucie krajowej, jeśli agencja utrzyma różnicę jednego stopnia między tymi ocenami.

Fitch podwyższył rating RPA do BB w czerwcu 2026 roku i ustanowił stabilną perspektywę. Jednocześnie Els podkreślił, że nie ma przestrzeni na dodatkowe wydatki: na obsługę długu w 2025/26 roku przewidziano 420,6 mld randów, czyli około 21% dochodów państwa.

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