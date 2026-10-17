В ЮАР аналитики ожидают, что государственные доходы в 2026/27 финансовом году могут превысить бюджетный прогноз на 70 млрд рандов, главным образом благодаря более высоким поступлениям налога на прибыль компаний в секторе добычи золота и отрасли драгоценных металлов. Это может усилить ожидания повышения суверенных кредитных рейтингов страны, сообщает TimesLIVE.

Министр финансов Энох Годонгвана должен представить среднесрочную бюджетную декларацию 21 октября. Bank of America прогнозирует дефицит бюджета ЮАР на уровне 3,5% ВВП в 2026/27 году, тогда как цель правительства составляет 3,7% ВВП. Если расходы останутся сдержанными, дефицит может сократиться до 3% ВВП, по оценке банка.

Долг и финансирование

По данным Bank of America, Национальное казначейство ЮАР уже привлекло около 60% необходимого финансирования на 2026/27 финансовый год всего за пять месяцев, а внешняя программа финансирования фактически завершена. Аналитики считают, что более низкие расходы на обслуживание долга и ограниченные краткосрочные риски финансирования будут способствовать снижению соотношения государственного долга к ВВП — до 77% в этом году с 79% в прошлом году.

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Главный экономист PSG Йоханн Элс также ожидает консервативной бюджетной декларации. По его оценке, превышение налоговых поступлений может составить 50 млрд рандов или более, а дефицит может сузиться примерно до 3,5% ВВП против 4%, заложенных в февральском бюджете. Он добавил, что первичный профицит бюджета может вырасти примерно до 1,9% ВВП с прогнозируемых в феврале 1,4%.

Ожидания рейтинговых агентств

Moody’s и S&P должны опубликовать обновления суверенных рейтингов ЮАР в конце ноября, по данным Bank of America, а Fitch — в декабре. Наиболее вероятным аналитики называют повышение рейтинга Moody’s до Ba1. Возможное повышение S&P рейтинга в иностранной валюте до BB+ могло бы означать рейтинг BBB- в национальной валюте, если агентство сохранит разницу в одну ступень между этими оценками.

Fitch повысило рейтинг ЮАР до BB в июне 2026 года и установило стабильный прогноз. В то же время Элс подчеркнул, что пространства для дополнительных расходов нет: на обслуживание долга в 2025/26 году предусмотрено 420,6 млрд рандов, или около 21% государственных доходов.

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