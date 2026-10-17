南非分析师预计，2026/27财年政府收入可能比预算预测高出700亿兰特，主要得益于黄金开采和贵金属行业企业所得税收入增加。这可能强化市场对该国主权信用评级上调的预期，TimesLIVE报道。

财政部长埃诺赫·戈东瓜纳将于10月21日提交中期预算声明。美国银行预测，南非2026/27年度预算赤字将为国内生产总值的3.5%，而政府目标为3.7%。该行认为，若支出保持克制，赤字可能降至国内生产总值的3%。

债务与融资

美国银行表示，南非国家财政部仅用五个月就已筹集2026/27财年所需资金的约60%，其外部融资计划实际上已经完成。分析师认为，较低的债务偿付成本和有限的短期融资风险将有助于将公共债务占国内生产总值的比例从去年的79%降至今年的77%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

PSG首席经济学家约翰·埃尔斯也预计预算声明将保持保守。他估计，超额税收收入可能达到500亿兰特或更多，赤字可能从2月预算中设定的4%收窄至约占国内生产总值的3.5%。他补充说，基本预算盈余可能从2月预测的占国内生产总值1.4%升至约1.9%。

评级机构的预期

美国银行称，穆迪和标普预计将在11月底公布对南非主权评级的更新，惠誉则将在12月公布。分析师认为，最可能的结果是穆迪将评级上调至Ba1。若标普将外币评级上调至BB+，且该机构维持两项评级之间一个级别的差距，则这可能意味着本币评级为BBB-。

惠誉于2026年6月将南非评级上调至BB，并给出稳定展望。同时，埃尔斯强调，没有额外支出的空间：2025/26财年已为债务偿付拨款4206亿兰特，约占政府收入的21%。

关注我们在