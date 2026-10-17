W Stanach Zjednoczonych firmy technologiczne straciły w piątek, 16 października, ponad 1 bln dolarów wartości rynkowej w związku ze wzrostem cen ropy do najwyższych poziomów od pięciu miesięcy. Według NBC News indeks Nasdaq 100, obejmujący największe firmy technologiczne i związane ze sztuczną inteligencją, spadł o 2,5%.

Nasdaq 100 znalazł się około 7% poniżej swojego niedawnego historycznego maksimum, odnotowanego zaledwie tydzień wcześniej. Indeks S&P 500 stracił 1%, a Russell 2000 — 1,6%. Filadelfijski indeks półprzewodników spadł o 3,8%, przedłużając serię ośmiu kolejnych sesji spadkowych — najdłuższą od 2008 roku.

Ropa przekroczyła 110 dolarów za baryłkę

Cena ropy Brent podczas sesji przekroczyła 110 dolarów za baryłkę, a tydzień zakończył się na poziomie 109,86 dolara — najwyższym kursie zamknięcia od 19 maja. Amerykańska ropa West Texas Intermediate zdrożała o 3,5%, do 101,41 dolara za baryłkę. Był to pierwszy przypadek od września, gdy jej cena przekroczyła 100 dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrakty terminowe na olej napędowy również wzrosły o ponad 1%. NBC News zaznacza, że drożejące nośniki energii zwiększają prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA w tym roku. We wrześniu Fed podniósł już stopy o 0,25%, aby ograniczyć inflację, która nasiliła się wskutek wzrostu cen ropy i benzyny.

Inwestorzy oceniają koszty AI

Spadek sektora technologicznego wiąże się również z obawami inwestorów dotyczącymi wysokiego zadłużenia firm, wysokich stóp oraz okresów zwrotu ogromnych inwestycji w sztuczną inteligencję i centra danych. Najgorsze wyniki wśród spółek Nasdaq 100 w piątek odnotowały związane z centrami danych firmy Nebius i CoreWeave. Akcje CoreWeave straciły w ciągu ostatniego miesiąca ponad 25% wartości.

Eskalacja wojny Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie przyczyniła się, według NBC News, do gwałtowniejszego wzrostu cen oleju napędowego. Redakcja pisze, że uderzenia ukraińskich sił w rosyjską infrastrukturę energetyczną ograniczyły część mocy przerobowych Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło w piątek, że rzekomo doszło do próby masowego ataku na Riazańską Rafinerię Ropy Naftowej.

Czytaj nas na