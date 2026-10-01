10月16日星期五，随着油价升至五个月来的最高水平，美国科技公司的市值蒸发超过1万亿美元。据NBC News报道，涵盖最大科技公司和人工智能相关公司的纳斯达克100指数下跌2.5%。

纳斯达克100指数较仅一周前创下的近期历史高点低约7%。标普500指数下跌1%，罗素2000指数下跌1.6%。费城半导体指数下跌3.8%，连续第八个交易日走低，创下自2008年以来最长的连续下跌纪录。

油价突破每桶110美元

布伦特原油价格在交易期间突破每桶110美元，本周收于109.86美元，为5月19日以来最高收盘水平。美国西得克萨斯中质原油上涨3.5%，至每桶101.41美元。这是自9月以来其价格首次超过100美元。

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柴油期货也上涨超过1%。NBC News指出，能源价格上涨增加了美国联邦储备系统今年再次加息的可能性。9月，美联储已将利率上调0.25%，以遏制因油价和汽油价格上涨而加剧的通胀。

投资者评估人工智能成本

科技板块下跌还与投资者对企业高额债务、高利率，以及对人工智能和数据中心进行大规模投资的回报周期的担忧有关。周五，在纳斯达克100指数成分股中，与数据中心相关的Nebius和CoreWeave表现最差。CoreWeave股价在过去一个月已下跌超过25%。

据NBC News报道，俄罗斯联邦这一侵略国对乌克兰战争的升级，推动柴油价格更为急剧地上涨。该媒体称，乌克兰军队对俄罗斯能源基础设施的打击削减了俄罗斯联邦部分炼油能力。俄罗斯国防部周五称，据称有人试图对梁赞炼油厂发动大规模袭击。

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