Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podczas dorocznych spotkań MFW w Bangkoku w Tajlandii oświadczyła, że sam wzrost gospodarczy nie rozwiąże problemu długu publicznego USA, który osiągnął 40,3 bln dolarów. Jak zaznaczyła, aby skorygować sytuację fiskalną kraju, konieczne jest również ograniczenie deficytu budżetowego, informuje Fortune.

Wzrost nie zastąpi zmian budżetowych

Georgiewa zaznaczyła, że wzrost gospodarczy może ułatwić zarządzanie długiem, jednak nie zapewni wystarczająco szybkiego wprowadzenia niezbędnych korekt. Według danych Departamentu Skarbu USA relacja brutto długu publicznego do PKB kraju wynosi około 126%.

Według oceny Komitetu na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego dług USA znajdujący się w posiadaniu społeczeństwa stanowi 100% PKB. Organizacja nazwała ten poziom najwyższym od czasu zakończenia II wojny światowej. Jeśli rząd federalny pożycza szybciej, niż rośnie gospodarka, relacja długu do PKB może wzrastać nawet przy wzroście gospodarczym.

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Rozbieżności z Departamentem Skarbu USA

Doradca sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta, David Zervos, w komentarzu dla Fortune podważył dokładność prognoz MFW. Wspomniał o ocenach funduszu przed światowym kryzysem finansowym w 2008 roku oraz azjatyckim kryzysem finansowym w 1997 roku. MFW nie przekazał Fortune natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na to oświadczenie.

Bessent wcześniej oświadczył, że stabilny wzrost amerykańskiej gospodarki na poziomie 3%, częściowo zapewniony przez rozwój sztucznej inteligencji, może wystarczyć do rozwiązania problemu zadłużenia. Jednocześnie dyrektor Kongresowego Biura Budżetowego Philip Swagel stwierdził, że aby ustabilizować trajektorię finansową USA, realny wzrost PKB musiałby osiągnąć 5–6%, a także potrzebne są zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych.

W roku fiskalnym 2026 płatności netto z tytułu odsetek od długu federalnego stanowiły około 15% wydatków federalnych i około 20% dochodów. Komitet na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego prognozuje, że do roku fiskalnego 2031 średnia stopa oprocentowania długu federalnego przewyższy tempo wzrostu gospodarczego.

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