国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在泰国曼谷举行的IMF年会上表示，仅靠经济增长无法解决美国公共债务问题，该债务已达到40.3万亿美元。她表示，为了调整该国的财政状况，还需要削减预算赤字，《财富》报道。

增长无法替代预算调整

格奥尔基耶娃指出，经济增长可以使债务管理更容易，但无法足够迅速地实现必要调整。根据美国财政部的数据，美国总公共债务与国内生产总值之比约为126%。

负责任联邦预算委员会估计，由公众持有的美国债务占GDP的100%。该组织称，这一水平是自第二次世界大战结束以来的最高水平。如果联邦政府的借款速度快于经济增长速度，即使经济增长，债务与GDP之比也可能上升。

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与美国财政部存在分歧

美国财政部长斯科特·贝森特的顾问戴维·泽沃斯在接受《财富》评论时质疑IMF预测的准确性。他提到了该基金在2008年全球金融危机和1997年亚洲金融危机前夕所作的评估。IMF未就这一说法向《财富》立即置评。

贝森特此前表示，美国经济稳定增长3%，其中部分由人工智能发展推动，可能足以解决债务问题。与此同时，美国国会预算办公室主任菲利普·斯韦格尔表示，要稳定美国的财政轨迹，实际GDP增长需达到5%至6%，同时还需要改变预算收入和支出。

2026财政年度，联邦债务的净利息支付约占联邦支出的15%，约占收入的20%。负责任联邦预算委员会预测，到2031财政年度，联邦债务的平均利率将超过经济增长率。

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