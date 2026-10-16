在澳大利亚，房地产投资和基金管理公司360 Capital收购了一笔约3120万美元的优先贷款，该贷款与Bathla Group位于悉尼西北部马斯登公园南街的住宅项目有关。据ABC News Australia报道，这笔贷款由大型私募信贷公司La Trobe Financial出售。

优先贷款是商业投资中的第一顺位抵押债务，在资金偿还时拥有最高优先级。今年8月，La Trobe表示，其持有3810万美元的Bathla贷款，其中包括四笔住宅贷款和一笔开发项目贷款。ABC称，作为该交易的一部分，La Trobe出售了这笔建筑贷款，收回了本金、利息和逾期付款，并大幅减少了其对Bathla的风险敞口。

对项目的控制

马斯登公园项目包括72套公寓，据两名熟悉建设进展的消息人士称，该项目接近完工。360 Capital表示，已有36套公寓根据合同预售，合同金额为2580万美元，不含商品及服务税。

在澳大利亚证券交易所上市的投资信托360 Capital Mortgage REIT此前已持有一笔以该物业作担保的890万美元贷款。这笔贷款的偿还优先级低于La Trobe的贷款。该信托还向交易额外投入了520万美元。目前，与360 Capital有关联的实体控制了该项目的第一和第二抵押权，这使其对完成建设和追回债务拥有更大影响力。

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咨询公司Wexted被任命为外部管理人。其任务是加快取得入住证书，并完成36套预售公寓的结算。360 Capital执行主席托尼·皮特表示，该集团预计将收回贷款项下应付给其的全部金额。

私募信贷面临压力

晨星分析师温基·谭指出，持有第一抵押权的贷款人在收回资金方面处于明显更有利的位置，而夹层贷款人可能损失大部分或全部投资。她还警告称，在房地产市场下行的背景下，财务结果将取决于剩余公寓的销售及其价格。

今年8月，Centuria Bass和CVS Lane因担忧与Bathla相关的风险，暂停从部分基金中提取资金。澳大利亚监管机构ASIC此前曾警告，私募信贷行业存在可疑的资产估值、不透明的费用以及信息披露不足等问题。晨星预计，私募信贷基金的增长将在近期和中期显著放缓。

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