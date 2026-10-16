HR Ratings将Pemex评级下调至HR BBB——The Rio Times

在墨西哥，评级机构HR Ratings于2026年10月15日将国有石油公司Pemex的全球信用评级从HR BBB+下调至HR BBB。评级展望维持稳定。正如《The Rio Times》报道，该决定是在该机构将墨西哥主权评级下调至HR BBB的同一天作出的。

与国家评级的关联

HR Ratings将Pemex视为具有事实上的主权地位的公司，因为墨西哥政府为其债务偿还、资本支出和财政支持提供资金。该机构还指出，Pemex是该国重要的收入来源。因此，墨西哥主权评级的变化直接影响了对该公司信用状况的评估。

据该媒体报道，此次全球评级下调涉及Pemex的25期债务发行。同时，该机构确认了该公司HR AAA和HR+1的本地评级，展望均为稳定。HR BBB评级在HR Ratings评级体系中仍属于投资级别。

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债务和财务指标

截至2026年6月底，Pemex的总债务为1.353万亿比索，约合775亿美元。按比索计算，这比2025年底低11.6%；按美元等值计算，则低9.1%。HR Ratings将债务减少主要归因于由联邦政府注资资助的偿债。

2026年上半年，Pemex收入增长11.3%，达到8760亿比索。增长得益于国内销售额增长17.4%以及更高的参考价格。第二季度，石油和其他液态烃的日产量平均为165.5万桶，比一年前增长2%。

HR Ratings预测，Pemex的净债务将在2026年降至1.298万亿比索，并在2028年降至1.250万亿比索。这一预测假设联邦政府将继续提供再融资和财政支持。

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