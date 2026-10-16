HR Ratings obniża rating Pemex do HR BBB — The Rio Times

W Meksyku agencja ratingowa HR Ratings 15 października 2026 roku obniżyła globalny rating kredytowy państwowej spółki naftowej Pemex z HR BBB+ do HR BBB. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Jak informuje The Rio Times, decyzję podjęto tego samego dnia, w którym agencja obniżyła rating suwerenny Meksyku do HR BBB.

Związek z ratingiem państwa

HR Ratings postrzega Pemex jako spółkę o de facto suwerennym statusie, ponieważ meksykański rząd zapewnia jej środki na obsługę zadłużenia, wydatki kapitałowe i wsparcie fiskalne. Agencja zaznaczyła również, że Pemex jest ważnym źródłem dochodów dla kraju. Dlatego zmiana ratingu suwerennego Meksyku bezpośrednio wpłynęła na ocenę wiarygodności kredytowej spółki.

Według publikacji obniżenie globalnego ratingu dotyczy 25 emisji zobowiązań dłużnych Pemex. Jednocześnie agencja potwierdziła lokalne ratingi spółki na poziomie HR AAA i HR+1 ze stabilnymi perspektywami. Rating HR BBB w skali HR Ratings nadal należy do kategorii inwestycyjnej.

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Zadłużenie i wskaźniki finansowe

Łączne zadłużenie Pemex na koniec czerwca 2026 roku wynosiło 1,353 bln pesos, czyli około 77,5 mld dolarów. To o 11,6% mniej niż na koniec 2025 roku w przeliczeniu na pesos oraz o 9,1% mniej w ekwiwalencie dolarowym. HR Ratings wiąże spadek przede wszystkim ze spłatami zadłużenia finansowanymi wpłatami rządu federalnego.

W pierwszej połowie 2026 roku przychody Pemex wzrosły o 11,3% i osiągnęły 876 mld pesos. Wzrost zapewnił wzrost sprzedaży krajowej o 17,4% oraz wyższe ceny referencyjne. Wydobycie ropy naftowej i innych ciekłych węglowodorów w drugim kwartale wyniosło średnio 1,655 mln baryłek dziennie, o 2% więcej niż rok wcześniej.

HR Ratings prognozuje, że zadłużenie netto Pemex zmniejszy się do 1,298 bln pesos w 2026 roku oraz do 1,250 bln pesos w 2028 roku. Taka prognoza zakłada dalsze refinansowanie i wsparcie finansowe ze strony rządu federalnego.

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