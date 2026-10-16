Spready CDS CoreWeave przekroczyły 1 000 pb — CNBC

Spread pięcioletnich swapów ryzyka kredytowego (CDS) spółki CoreWeave podczas czwartkowego handlu przekroczył 1 140 punktów bazowych, a później wynosił niemal 1 038 punktów. To o 16% więcej niż tydzień wcześniej i o 164% więcej niż rok wcześniej, podaje CNBC.

Oznaki stresu kredytowego

CDS to kontrakty ubezpieczające od niewypłacalności kredytobiorcy: rozszerzenie spreadu oznacza, że uczestnicy rynku oceniają dług spółki jako bardziej ryzykowny. Gavan Nolan, dyrektor wykonawczy ds. wyceny instrumentów o stałym dochodzie w S&P Global Market Intelligence, zaznaczył, że poziom od 1 000 punktów bazowych jest zwykle uznawany za oznakę stresu kredytowego.

Rentowność do wykupu obligacji CoreWeave z kuponem 9,75%, których termin zapadalności przypada na 2031 rok, osiągnęła 15,78%. Rentowność obligacji porusza się w kierunku przeciwnym do ich ceny. Spółka ma ponad 51 mld dolarów długu i innych zobowiązań, które wykorzystuje do finansowania rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji.

Reakcja inwestorów

Akcje CoreWeave początkowo taniały w czwartek, ale zakończyły sesję wzrostem o 5,94%. Dzień wcześniej papiery spółki spadły o 15,5%. Pod presją były również akcje innych firm świadczących usługi chmury obliczeniowej dla AI: Nebius po spadku zamknął sesję wzrostem o 1,29%, a Iren zakończył handel spadkiem o mniej niż 1%.

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Nolan powiedział, że popyt na usługi CoreWeave nie budzi wątpliwości, ponieważ spółka ma kontrakty z dużymi hyperscalerami. Jednocześnie zwrócił uwagę na istotnie ujemne wolne przepływy pieniężne spółki oraz potrzebę napływu środków, które uzasadniałyby jej nakłady kapitałowe.

Stanowisko spółki i rynku

Dyrektor generalny CoreWeave Mike Intrator w notatce służbowej, do której dotarło CNBC, stwierdził, że rynek może błędnie postrzegać nową spółkę technologiczną, a jej portfel zamówień z nadwyżką pokrywa wszystkie zobowiązania dłużne. Według szacunków Deutsche Banku wartość tego portfela przekracza 100 mld dolarów, a około dwie trzecie przypada na kontrahentów o ratingu inwestycyjnym, w tym Microsoft, Meta, IBM i Caterpillar.

Wobec obaw dotyczących zadłużenia w sektorze AI spread pięcioletnich CDS Oracle również wzrósł — do 282 punktów bazowych, o około 10% w ciągu tygodnia. Jim Reid, szef globalnych badań makroekonomicznych i tematycznych, zaznaczył, że obniżenie ratingu Oracle z poziomu BBB mogłoby wywołać przymusową sprzedaż ze strony inwestorów uprawnionych do lokowania środków wyłącznie w papiery o ratingu inwestycyjnym.

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