Спреды CDS CoreWeave превысили 1 000 б.п. — CNBC

Спред пятилетних кредитных дефолтных свопов (CDS) компании CoreWeave в ходе торгов в четверг превысил 1 140 базисных пунктов, а позднее составил почти 1 038 пунктов. Это на 16% больше, чем неделю назад, и на 164% больше, чем год назад, сообщает CNBC.

Признаки кредитного стресса

CDS являются контрактами страхования от дефолта заемщика: расширение спреда означает, что участники рынка оценивают долг компании как более рискованный. Исполнительный директор по ценообразованию инструментов с фиксированной доходностью S&P Global Market Intelligence Гаван Нолан отметил, что уровень от 1 000 базисных пунктов обычно считают признаком кредитного стресса.

Доходность к погашению облигаций CoreWeave с купоном 9,75%, срок погашения которых наступает в 2031 году, достигла 15,78%. Доходность облигаций движется в противоположном их цене направлении. Компания имеет более 51 млрд долларов долга и других обязательств, которые использует для финансирования развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Реакция инвесторов

Акции CoreWeave в течение четверга сначала снижались, но завершили сессию ростом на 5,94%. Накануне бумаги компании упали на 15,5%. Под давлением также находились акции других компаний, предоставляющих облачные вычисления для ИИ: Nebius после падения закрылся ростом на 1,29%, а Iren завершила торги снижением менее чем на 1%.

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Нолан сказал, что спрос на услуги CoreWeave не вызывает сомнений, поскольку компания имеет контракты с крупными гиперскейлерами. В то же время он обратил внимание на существенно отрицательный свободный денежный поток компании и потребность в поступлении средств, которые оправдали бы ее капитальные расходы.

Позиция компании и рынка

Генеральный директор CoreWeave Майк Интратор в служебной записке, которую получило CNBC, заявил, что рынок может неправильно воспринимать новую технологическую компанию, а ее портфель заказов с избытком покрывает все долговые обязательства. По оценке Deutsche Bank, объем этого портфеля превышает 100 млрд долларов, а примерно две трети приходятся на контрагентов инвестиционного уровня, в том числе Microsoft, Meta, IBM и Caterpillar.

На фоне обеспокоенности относительно долга в секторе ИИ также вырос спред пятилетних CDS Oracle — до 282 базисных пунктов, примерно на 10% за неделю. Руководитель глобальных макроэкономических и тематических исследований Джим Рид отметил, что снижение рейтинга Oracle с уровня BBB могло бы вызвать принудительные продажи со стороны инвесторов, имеющих право вкладывать средства только в бумаги инвестиционного уровня.

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