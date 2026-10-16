CoreWeave CDS利差超过1000个基点——CNBC

CoreWeave五年期信用违约互换（CDS）利差在周四交易期间超过1140个基点，随后为接近1038个基点。这比一周前高出16%，比一年前高出164%，CNBC报道。

信用压力迹象

CDS是为借款人违约提供保险的合约：利差扩大意味着市场参与者认为该公司的债务风险更高。标普全球市场财智固定收益工具定价执行董事加文·诺兰指出，1000个基点及以上的水平通常被视为信用压力的迹象。

CoreWeave票面利率为9.75%、于2031年到期的债券到期收益率达到15.78%。债券收益率与其价格走势相反。该公司拥有超过510亿美元的债务和其他义务，用于为人工智能基础设施建设提供资金。

投资者反应

CoreWeave股价在周四盘中最初下跌，但收盘上涨5.94%。前一日，该公司股票下跌15.5%。其他提供人工智能云计算服务公司的股票也承压：Nebius在下跌后收盘上涨1.29%，而Iren收盘下跌不足1%。

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诺兰表示，对CoreWeave服务的需求毋庸置疑，因为该公司与大型超大规模云服务商签有合同。同时，他指出该公司的自由现金流显著为负，并且需要获得能够证明其资本支出合理性的资金流入。

公司和市场的立场

CoreWeave首席执行官迈克·因特雷托在CNBC获得的一份内部备忘录中表示，市场可能误解了一家新技术公司，其订单储备足以覆盖所有债务义务。德意志银行估计，这一订单储备超过1000亿美元，其中约三分之二来自具有投资级评级的交易对手，包括微软、Meta、IBM和卡特彼勒。

在市场对人工智能行业债务的担忧背景下，甲骨文五年期CDS利差也升至282个基点，一周内上涨约10%。全球宏观和主题研究主管吉姆·里德指出，若甲骨文的评级从BBB级被下调，可能引发只能投资于投资级证券的投资者被迫出售。

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