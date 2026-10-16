HR Ratings снизило рейтинг Pemex до HR BBB — The Rio Times

В Мексике рейтинговое агентство HR Ratings 15 октября 2026 года понизило глобальный кредитный рейтинг государственной нефтяной компании Pemex с HR BBB+ до HR BBB. Прогноз по рейтингу остался стабильным. Как сообщает The Rio Times, решение было принято в тот же день, когда агентство понизило суверенный рейтинг Мексики до HR BBB.

Связь с рейтингом государства

HR Ratings рассматривает Pemex как компанию с де-факто суверенным статусом, поскольку мексиканское правительство предоставляет ей средства для обслуживания долга, капитальных расходов и фискальной поддержки. Агентство также отметило, что Pemex является важным источником доходов для страны. Поэтому изменение суверенного рейтинга Мексики напрямую отразилось на оценке кредитоспособности компании.

По данным издания, снижение глобального рейтинга касается 25 выпусков долговых обязательств Pemex. В то же время агентство подтвердило местные рейтинги компании на уровнях HR AAA и HR+1 со стабильными прогнозами. Рейтинг HR BBB по шкале HR Ratings по-прежнему относится к инвестиционному уровню.

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Долг и финансовые показатели

Совокупный долг Pemex на конец июня 2026 года составлял 1,353 трлн песо, или около 77,5 млрд долларов. Это на 11,6% меньше, чем в конце 2025 года, в пересчёте на песо, и на 9,1% меньше в долларовом эквиваленте. HR Ratings связывает сокращение прежде всего с выплатами по долгу, профинансированными взносами федерального правительства.

В первом полугодии 2026 года выручка Pemex выросла на 11,3% и достигла 876 млрд песо. Рост обеспечили увеличение внутренних продаж на 17,4% и более высокие референтные цены. Добыча нефти и других жидких углеводородов во втором квартале в среднем составляла 1,655 млн баррелей в сутки — на 2% больше, чем годом ранее.

HR Ratings прогнозирует, что чистый долг Pemex сократится до 1,298 трлн песо в 2026 году и до 1,250 трлн песо в 2028 году. Такой прогноз предполагает дальнейшее рефинансирование и финансовую поддержку со стороны федерального правительства.

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