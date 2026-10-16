В Китае Народный банк Китая заявил о намерении и далее открывать финансовые рынки страны для иностранных инвесторов. Глава центробанка Пан Гуншэн отметил, что активы в юанях могут соответствовать растущей потребности мировых инвесторов в диверсификации. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Заявление главы центробанка

Пан Гуншэн выступил 15 октября на полях ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. По его словам, стабильный экономический рост Китая и быстрое развитие высокотехнологичных отраслей обеспечивают надежную поддержку активам, номинированным в юанях.

Глава Народного банка Китая также обратил внимание на усиление геополитических рисков, глубокие изменения в мировой экономике и стремительное развитие искусственного интеллекта.

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Планы относительно юаня

Центробанк Китая намерен расширять инструменты управления рисками, чтобы содействовать инвестициям и финансированию. Регулятор также планирует способствовать более широкому международному признанию и использованию облигаций в юанях в качестве приемлемого обеспечения.

Кроме того, Народный банк Китая планирует усилить взаимосвязь трансграничной финансовой инфраструктуры и поддержать развитие офшорных рынков юаня. Китай активизировал усилия по открытию своих рынков капитала и интернационализации национальной валюты.

Ситуация на глобальных рынках

Мировые финансовые рынки стали более нестабильными на фоне обеспокоенности инвесторов тем, смогут ли компании, вкладывающие значительные средства в искусственный интеллект, обеспечить достаточный рост прибыли в условиях более высокой стоимости заимствований.

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