W Indonezji indeks Jakarta Composite spadł w piątek, 16 października, o 11,1% po wznowieniu handlu. Stało się to w związku z rozpoczęciem przez MSCI konsultacji w sprawie możliwego przeniesienia kraju ze statusu rynku wschodzącego do kategorii odrębnego rynku. Jak podaje Channel NewsAsia, na otwarciu sesji indeks spadł o 8%, co doprowadziło do tymczasowego zawieszenia handlu.

Konsultacje w sprawie statusu rynku

MSCI oświadczyła, że nie uważa już dalszego zaliczania Indonezji do rynków wschodzących za właściwe. Firma rozpoczęła konsultacje dotyczące propozycji przeklasyfikowania indonezyjskiego rynku do kategorii Standalone Market.

Według MSCI inwestorzy wskazali, że na indonezyjskim rynku akcji nie obserwowano konsekwentnie wystarczających postępów. Firma zaznaczyła, że mimo ogłoszonych reform utrzymują się istotne obawy dotyczące problemów z funkcjonowaniem rynku, w tym podejrzenia skoordynowanych zachowań handlowych oraz brak dowodów na skuteczne egzekwowanie przestrzegania zasad.

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Ryzyko odpływu inwestycji

Wcześniej w tym roku MSCI informowała o obawach inwestorów związanych z niewystarczającą przejrzystością struktur własności akcji oraz skoordynowanymi zachowaniami handlowymi, które wpływały na informacje cenowe. W kwietniu władze w Dżakarcie oświadczyły, że reformy zostały zakończone, licząc na uniknięcie obniżenia statusu rynku.

Przeklasyfikowanie może zmusić fundusze śledzące indeksy MSCI rynków wschodzących do sprzedaży indonezyjskich aktywów. MSCI oświadczyła również, że przeniesienie Indonezji do kategorii rynków granicznych nie odzwierciedlałoby skali problemów. Spadek Jakarta Composite był najsilniejszy od początku 1998 roku, a indeks obniżył się do najniższego poziomu od 2020 roku.

MSCI z siedzibą w Nowym Jorku tworzy międzynarodowe indeksy, których inwestorzy używają jako punktu odniesienia przy budowie portfeli. Jej flagowy indeks rynków wschodzących obejmuje 1200 spółek o łącznej kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 bln dolarów USA.

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