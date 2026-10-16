在印度尼西亚，雅加达综合指数在10月16日星期五恢复交易后下跌11.1%。此前，MSCI启动了关于可能将该国从新兴市场地位调整至独立市场类别的咨询。正如Channel NewsAsia报道，该指数在开盘时下跌8%，引发了临时停牌。

关于市场地位的咨询

MSCI表示，其不再认为继续将印度尼西亚归类为新兴市场是合适的。该公司已就一项将印尼市场重新分类为Standalone Market类别的提议启动咨询。

根据MSCI的数据，投资者指出，印尼股市并未持续出现足够的进展。该公司指出，尽管已宣布改革，但市场运作问题仍引发重大担忧，包括对协调交易行为的怀疑，以及缺乏对有效执行规则遵守情况监管的证据。

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投资外流风险

今年早些时候，MSCI曾表示，投资者担忧股票所有权结构透明度不足，以及影响价格信息的协调交易行为。4月，雅加达当局表示改革已完成，希望避免市场地位被下调。

重新分类可能迫使追踪MSCI新兴市场指数的基金出售印尼资产。MSCI还表示，将印尼转入前沿市场类别无法反映问题的规模。雅加达综合指数的跌幅为1998年初以来最大，指数也跌至2020年以来最低水平。

总部位于纽约的MSCI编制国际指数，投资者将其作为构建投资组合的基准。其旗舰新兴市场指数涵盖1200家公司，合计市值超过10万亿美元。

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