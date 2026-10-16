В Индонезии индекс Jakarta Composite в пятницу, 16 октября, после возобновления торгов упал на 11,1%. Это произошло на фоне начала MSCI консультаций по поводу возможного перевода страны из статуса развивающегося рынка в категорию отдельного рынка. Как сообщает Channel NewsAsia, на открытии торгов индекс снизился на 8%, что вызвало временную приостановку торгов.

Консультации по статусу рынка

MSCI заявила, что больше не считает целесообразным дальнейшее отнесение Индонезии к развивающимся рынкам. Компания начала консультации по предложению переклассифицировать индонезийский рынок в категорию Standalone Market.

По данным MSCI, инвесторы указали, что достаточный прогресс на индонезийском фондовом рынке не наблюдался последовательно. Компания отметила, что, несмотря на объявленные реформы, сохраняются существенные опасения относительно проблем в функционировании рынка, в частности подозрения в скоординированном торговом поведении и отсутствие доказательств действенного контроля за соблюдением правил.

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Риск оттока инвестиций

Ранее в этом году MSCI сообщала об опасениях инвесторов из-за недостаточной прозрачности структур владения акциями и скоординированного торгового поведения, которое влияло на ценовую информацию. В апреле власти в Джакарте заявляли о завершении реформ, рассчитывая избежать понижения статуса рынка.

Переклассификация может вынудить фонды, отслеживающие индексы MSCI развивающихся рынков, продать индонезийские активы. MSCI также заявила, что перевод Индонезии в категорию пограничных рынков не отразил бы масштаб проблем. Падение Jakarta Composite стало самым сильным с начала 1998 года, а индекс опустился до самого низкого уровня с 2020 года.

MSCI со штаб-квартирой в Нью-Йорке составляет международные индексы, которые инвесторы используют в качестве ориентира для формирования портфелей. Ее флагманский индекс развивающихся рынков охватывает 1200 компаний с совокупной рыночной капитализацией более 10 трлн долларов США.

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