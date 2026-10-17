В Таиланде корпоративная кредитоспособность в течение первых девяти месяцев 2026 года оставалась под давлением: рейтинговое агентство Tris Rating зафиксировало 24 понижения кредитных рейтингов и лишь пять повышений. За этот период также произошло четыре дефолта, сообщает Bangkok Post.

Больше всего понижений в недвижимости

Наибольшее число негативных рейтинговых действий — девять — пришлось на застройщиков жилья и девелоперов недвижимости. В секторе регулируемых коммунальных услуг рейтинг понижали пять раз, в ресторанном бизнесе — дважды. Негативные изменения также затронули компании по управлению активами, финансовые услуги, производителей брендированных потребительских товаров краткосрочного пользования, торговлю сырьевыми товарами и розничный сектор.

В Tris Rating объяснили ухудшение рейтингов слабыми операционными показателями, высокой долговой нагрузкой, проблемами с ликвидностью и рисками рефинансирования задолженности. Наиболее значительные понижения рейтингов по объему непогашенных выпусков касались Sri Trang Agro-Industry, Origin Property и Noble Development.

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Четыре дефолта за девять месяцев

Количество дефолтов за первые девять месяцев 2026 года составило четыре против трех за аналогичный период 2025 года. Они были распределены между компаниями в сферах инженерии и строительства, жилой недвижимости, досуга и спорта, регулируемых коммунальных услуг.

Агентство также пересмотрело прогнозы по рейтингам: 12 раз в негативную сторону и 11 раз — в позитивную. Среди компаний с повышенными рейтингами была Central Pattana: ее рейтинг повысили с AA со стабильным прогнозом до AA+ со стабильным прогнозом.

По состоянию на 30 сентября доля эмитентов с рейтингом A составляла 31% портфеля против 33% в конце 2025 года. В то же время доля компаний в категории BBB выросла до 33% с 31%. Tris Rating также сообщило о росте доли эмитентов в наиболее слабых категориях B, C и D.

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