У Таїланді за дев’ять місяців знизили 24 кредитні рейтинги — Bangkok Post

У Таїланді корпоративна кредитоспроможність упродовж перших дев’яти місяців 2026 року залишалася під тиском: рейтингове агентство Tris Rating зафіксувало 24 зниження кредитних рейтингів і лише п’ять підвищень. За цей період також сталося чотири дефолти, повідомляє Bangkok Post.

Найбільше знижень у нерухомості

Найбільше негативних рейтингових дій припало на забудовників житла та девелоперів нерухомості — дев’ять. У секторі регульованих комунальних послуг рейтинг знижували п’ять разів, у ресторанному бізнесі — двічі. Негативні зміни також торкнулися компаній з управління активами, фінансових послуг, виробників брендованих товарів нетривалого користування, торгівлі сировиною та роздрібного сектору.

У Tris Rating пояснили погіршення рейтингів слабкими операційними показниками, високим борговим навантаженням, проблемами з ліквідністю та ризиками рефінансування заборгованості. Найбільші зниження рейтингів за розміром непогашених випусків стосувалися Sri Trang Agro-Industry, Origin Property та Noble Development.

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Чотири дефолти за дев’ять місяців

Кількість дефолтів за дев’ять місяців 2026 року становила чотири проти трьох за аналогічний період 2025 року. Вони були розподілені між компаніями у сферах інженерії та будівництва, житлової нерухомості, дозвілля і спорту, регульованих комунальних послуг.

Агентство також переглянуло прогнози за рейтингами: 12 разів у негативний бік і 11 разів — у позитивний. Серед компаній із підвищеними рейтингами була Central Pattana: її рейтинг підвищили з AA зі стабільним прогнозом до AA+ зі стабільним прогнозом.

Станом на 30 вересня частка емітентів із рейтингом A становила 31% портфеля проти 33% наприкінці 2025 року. Водночас частка компаній у категорії BBB зросла до 33% із 31%. Tris Rating також повідомило про зростання частки емітентів у найслабших категоріях B, C та D.

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