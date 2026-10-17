曼谷邮报：泰国九个月内下调24项信用评级

2026年前九个月，泰国企业信用状况持续承压：评级机构Tris Rating记录了24次信用评级下调，仅有5次上调。同期还发生了4起违约事件，《曼谷邮报》报道。

房地产行业下调最多

负面评级行动最多的是住宅建筑商和房地产开发商，共9次。受监管公用事业领域的评级被下调5次，餐饮行业被下调2次。资产管理公司、金融服务、品牌非耐用消费品制造商、大宗商品贸易及零售行业也受到负面变化影响。

Tris Rating称，评级恶化的原因包括经营表现疲弱、高债务负担、流动性问题以及债务再融资风险。按未偿发行规模计算，评级下调幅度最大的公司包括Sri Trang Agro-Industry、Origin Property和Noble Development。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

九个月内发生四起违约

2026年前九个月的违约数量为4起，而2025年同期为3起。这些违约分布在工程和建筑、住宅房地产、休闲和体育以及受监管公用事业领域的公司之间。

该机构还调整了评级展望：12次调整为负面，11次调整为正面。获上调评级的公司包括Central Pattana：其评级从具有稳定展望的AA上调至具有稳定展望的AA+。

截至9月30日，获评A的发行人占投资组合的31%，而2025年末为33%。与此同时，BBB类别公司的占比从31%升至33%。Tris Rating还表示，处于最弱的B、C和D类别的发行人占比有所上升。

关注我们在