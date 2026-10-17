W Tajlandii zdolność kredytowa przedsiębiorstw pozostawała pod presją przez pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku: agencja ratingowa Tris Rating odnotowała 24 obniżki ratingów kredytowych i tylko pięć podwyżek. W tym okresie doszło również do czterech przypadków niewypłacalności, informuje Bangkok Post.

Najwięcej obniżek w nieruchomościach

Najwięcej negatywnych działań ratingowych, dziewięć, dotyczyło budowniczych mieszkań i deweloperów nieruchomości. W sektorze regulowanych usług komunalnych rating obniżano pięć razy, a w branży restauracyjnej — dwa razy. Negatywne zmiany dotknęły także spółki zarządzające aktywami, usługi finansowe, producentów markowych nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, handel surowcami oraz sektor detaliczny.

W Tris Rating wyjaśnili pogorszenie ratingów słabymi wynikami operacyjnymi, wysokim zadłużeniem, problemami z płynnością oraz ryzykiem refinansowania zadłużenia. Największe obniżki ratingów pod względem wartości pozostających w obrocie emisji dotyczyły Sri Trang Agro-Industry, Origin Property i Noble Development.

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Cztery przypadki niewypłacalności w dziewięć miesięcy

Liczba przypadków niewypłacalności w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku wyniosła cztery, wobec trzech w analogicznym okresie 2025 roku. Były one rozłożone między spółki z branż inżynieryjno-budowlanej, nieruchomości mieszkaniowych, rekreacji i sportu oraz regulowanych usług komunalnych.

Agencja zrewidowała także perspektywy ratingów: 12 razy w kierunku negatywnym i 11 razy w kierunku pozytywnym. Wśród spółek z podwyższonymi ratingami znalazła się Central Pattana: jej rating podniesiono z AA ze stabilną perspektywą do AA+ ze stabilną perspektywą.

Na 30 września udział emitentów z ratingiem A wynosił 31% portfela, wobec 33% na koniec 2025 roku. Jednocześnie udział spółek w kategorii BBB wzrósł z 31% do 33%. Tris Rating poinformował także o wzroście udziału emitentów w najsłabszych kategoriach B, C i D.

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