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Deficyt budżetowy USA wzrósł do niemal 2 bln dolarów w roku fiskalnym 2026 — CNBC

Fedir Krysztowski 17 października 2026 10:31
Deficyt budżetowy USA wzrósł do niemal 2 bln dolarów w roku fiskalnym 2026 — CNBC

Deficyt federalnego budżetu USA na koniec roku fiskalnego 2026 wyniósł 1,992 bln dolarów — poinformował Departament Skarbu USA. To o około 12% więcej niż w poprzednim roku fiskalnym, gdy deficyt wynosił 1,775 bln dolarów. Jak podaje CNBC, jest to trzeci największy roczny deficyt w historii USA po latach 2020 i 2021, kiedy rząd federalny przeznaczył biliony dolarów na wsparcie finansowe w okresie pandemii Covid-19.

25 lat z deficytem

W roku fiskalnym 2026 USA odnotowały rekordowe poziomy zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. Jednocześnie był to 25. rok z rzędu, który rząd federalny zakończył deficytem. Ostatni raz kraj miał nadwyżkę federalnego budżetu w 2001 roku.

Największą pozycją wydatków publicznych był program Social Security — przeznaczono na niego niemal 1,7 bln dolarów wobec około 1,6 bln dolarów rok wcześniej. Drugim pod względem wielkości wydatków był program Medicare, na który wydatki sięgnęły niemal 1,1 bln dolarów. W roku fiskalnym 2025 wydano na niego nieco mniej niż 1 bln dolarów.

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Koszty długu i wpływy podatkowe

Netto koszty odsetkowe budżetu, czyli różnica między płatnościami odsetkowymi Skarbu Państwa a dochodami odsetkowymi, przekroczyły 1 bln dolarów. Dla porównania, w roku fiskalnym 2025 wskaźnik ten wyniósł 970 mld dolarów. Łącznie na spłatę odsetek od długu publicznego USA wydano ponad 1,3 bln dolarów, a całkowity dług kraju przekroczył wcześniej w tym roku 40 bln dolarów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły 2,8 bln dolarów, rosnąc o około 7% rok do roku. Jednocześnie wpływy z podatku od osób prawnych wyniosły 381 mld dolarów — około 70 mld dolarów mniej niż w roku fiskalnym 2025. Według CNBC spadek jest związany z obniżkami podatków przewidzianymi w ustawie One Big Beautiful Bill, którą Kongres uchwalił w ubiegłym roku.

Departament Skarbu poinformował również, że miesięczny deficyt we wrześniu wyniósł 27 mld dolarów. Rok wcześniej we wrześniu odnotowano nadwyżkę na poziomie 198 mld dolarów.

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