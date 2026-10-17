Дефицит федерального бюджета США по итогам 2026 финансового года составил $1,992 трлн, сообщило Министерство финансов страны. Это примерно на 12% больше показателя предыдущего финансового года, когда дефицит равнялся $1,775 трлн. Как сообщает CNBC, это третий по величине годовой дефицит в истории США после 2020 и 2021 годов, когда федеральное правительство выделяло триллионы долларов на финансовую поддержку в период пандемии Covid-19.

25 лет с дефицитом

В 2026 финансовом году США зафиксировали рекордные объемы как бюджетных поступлений, так и расходов. В то же время этот год стал 25-м подряд, который федеральное правительство завершило с дефицитом. В последний раз страна имела профицит федерального бюджета в 2001 году.

Крупнейшей статьей государственных расходов стала программа Social Security — на нее направили почти $1,7 трлн против примерно $1,6 трлн годом ранее. Второй по объему расходов была программа Medicare, затраты на которую достигли почти $1,1 трлн. В 2025 финансовом году на нее потратили чуть менее $1 трлн.

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Расходы на долг и налоговые поступления

Чистые процентные расходы бюджета, то есть разница между процентными выплатами Казначейства и доходами от процентов, превысили $1 трлн. Для сравнения, в 2025 финансовом году этот показатель составлял $970 млрд. В целом на выплату процентов по государственному долгу США потратили более $1,3 трлн, а совокупный долг страны ранее в этом году превысил $40 трлн.

Поступления от подоходного налога с физических лиц превысили $2,8 трлн, увеличившись примерно на 7% в годовом выражении. В то же время поступления от корпоративного налога составили $381 млрд — примерно на $70 млрд меньше, чем в 2025 финансовом году. По данным CNBC, снижение связано с сокращением налогов, предусмотренным законом One Big Beautiful Bill, который Конгресс принял в прошлом году.

Отдельно Министерство финансов сообщило, что в сентябре месячный дефицит составил $27 млрд. Годом ранее в сентябре был зафиксирован профицит на уровне $198 млрд.

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