美国财政部称，2026财年美国联邦预算赤字为1.992万亿美元。这比上一财年约高出12%，当时赤字为1.775万亿美元。正如CNBC报道，这是美国历史上第三大的年度赤字，仅次于2020年和2021年；当时联邦政府在Covid-19疫情期间拨出数万亿美元用于财政支持。

连续25年出现赤字

2026财年，美国的预算收入和支出均创下纪录。同时，这也是联邦政府连续第25个以赤字收官的年度。该国上一次出现联邦预算盈余是在2001年。

政府支出中最大的一项是Social Security项目，拨款接近1.7万亿美元，而一年前约为1.6万亿美元。支出规模第二大的项目是Medicare，其支出接近1.1万亿美元。2025财年，该项目的支出略低于1万亿美元。

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债务成本和税收收入

预算净利息支出，即财政部利息支付与利息收入之间的差额，超过了1万亿美元。相比之下，2025财年该数字为9700亿美元。美国偿还国债利息的支出总计超过1.3万亿美元，而该国债务总额在今年早些时候超过了40万亿美元。

个人所得税收入超过2.8万亿美元，同比增长约7%。与此同时，企业税收入为3810亿美元，比2025财年少约700亿美元。CNBC称，下降与国会去年通过的One Big Beautiful Bill法案所规定的减税有关。

财政部还表示，9月的月度赤字为270亿美元。一年前的9月则录得1980亿美元的盈余。

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