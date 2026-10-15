Europejski Bank Centralny udzielił UniCredit zgody na przekroczenie 30% kapitału akcyjnego Commerzbanku i dalsze zwiększanie udziału bez ustalonego górnego limitu. Poinformowała o tym ANSA English.

Zgoda EBC

Zatwierdzenie przez regulatora pozwala UniCredit przekroczyć próg 30% kapitału Commerzbanku. Przewiduje ono również możliwość dalszego zwiększania udziału bez określonego maksymalnego limitu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgoda jest częścią procesu związanego z ofertą UniCredit dotyczącą Commerzbanku. Aby ją sfinalizować, należy jeszcze zakończyć pozostałe procedury regulacyjne i spełnić ustalone warunki.

Kolejne kroki

Zakończenie tych procedur i spełnienie warunków są oczekiwane pod koniec roku. Następnie UniCredit ma posiadać około 50% praw głosu w Commerzbanku. Taka liczba głosów umożliwi bankowi przejęcie kontroli nad Commerzbankiem.

Czytaj nas na