Pakistan w Bangkoku w Tajlandii uzgodnił z Międzynarodową Islamską Korporacją Finansowania Handlu (ITFC) przegląd kosztu i wielkości pozostałej transzy finansowania. Zespoły techniczne stron mają zbadać możliwe zmiany, które dostosują koszty pożyczek do poprawionych warunków rynkowych w kraju, podaje The Express Tribune.

Porozumienie osiągnęli minister finansów i dochodów Pakistanu Muhammad Aurangzeb oraz dyrektor generalny ITFC Adeeb Yousif Al-Aama podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego. Strony zgodziły się szukać rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. Pakistan dąży do zastąpienia drogich krótkoterminowych pożyczek finansowaniem o dłuższym terminie zapadalności, bez zwiększania zadłużenia zagranicznego.

Finansowanie autostrady i kolei

Osobno Aurangzeb omówił z prezesem Funduszu OPEC na rzecz Rozwoju Międzynarodowego Abdulhamidem Alkhalifą finansowanie autostrady M6. Rozmowy dotyczyły już zatwierdzonej pierwszej transzy, umowy kredytowej, która wciąż oczekuje na podpisanie, oraz kolejnych transz. Alkhalifa zaprosił pakistańskiego ministra do odwiedzenia funduszu i podpisania umowy projektowej.

Za priorytety dalszej współpracy uznano także modernizację linii kolejowej ML-1 oraz infrastrukturę przesyłu energii elektrycznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obligacje Panda Bond i rynki kapitałowe

Na spotkaniu z chińskim ministrem finansów Lan Foanem strona pakistańska omówiła debiutancką emisję obligacji Panda Bond. Wśród tematów znalazły się wsparcie regulacyjne, podniesienie jakości kredytowej przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, kupon na poziomie 2,5% oraz wysoki popyt inwestorów.

Aurangzeb oświadczył, że Pakistan zamierza ponownie wejść na chiński rynek kapitałowy. Strony rozważyły również powrót kraju na rynek euroobligacji po czteroletniej przerwie oraz nowe emisje Panda Bond w ramach zatwierdzonego programu o wartości 7,2 mld juanów.

Podczas spotkania z Moody's minister z zadowoleniem przyjął niedawne podwyższenie ratingu Pakistanu i wskazał na poprawę wskaźników fiskalnych i zewnętrznych, wzrost rezerw walutowych oraz zmniejszenie zobowiązań terminowych Banku Państwowego Pakistanu.

Czytaj nas na