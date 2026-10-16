Пакистан в Бангкоке, Таиланд, договорился с Международной исламской торговой финансовой корпорацией (ITFC) о пересмотре стоимости и объема оставшегося транша финансирования. Технические команды сторон должны изучить возможные изменения, которые приведут стоимость заимствований в соответствие с улучшившимися рыночными условиями страны, сообщает The Express Tribune.

Договоренности достигли министр финансов и доходов Пакистана Мухаммад Аурангзеб и генеральный директор ITFC Адиб Юсиф Аль-Аама во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка. Стороны согласились искать взаимоприемлемое решение. Пакистан стремится заменить дорогие краткосрочные займы финансированием с более длительным сроком погашения, не увеличивая внешний долг.

Финансирование автомагистрали и железной дороги

Отдельно Аурангзеб обсудил с президентом Фонда ОПЕК по международному развитию Абдулхамидом Аль-Халифой финансирование автомагистрали M6. Речь шла об уже одобренном первом транше, кредитном соглашении, которое все еще ожидает подписания, и последующих траншах. Аль-Халифа пригласил пакистанского министра посетить фонд и подписать проектное соглашение.

Приоритетами дальнейшего сотрудничества также назвали модернизацию железной дороги ML-1 и инфраструктуру передачи электроэнергии.

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Облигации Panda Bond и рынки капитала

На встрече с министром финансов Китая Лань Фоанем пакистанская сторона обсудила дебютный выпуск облигаций Panda Bond. Среди тем были регуляторная поддержка, повышение кредитного качества со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, купон в размере 2,5% и высокий спрос инвесторов.

Аурангзеб заявил о намерении Пакистана вновь выйти на китайский рынок капитала. Стороны также рассмотрели возвращение страны на рынок еврооблигаций после четырехлетнего перерыва и новые выпуски Panda Bond в рамках утвержденной программы на 7,2 млрд юаней.

Во время встречи с Moody's министр приветствовал недавнее повышение рейтинга Пакистана и отметил улучшение фискальных и внешних показателей, рост валютных резервов и сокращение форвардных обязательств Государственного банка Пакистана.

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