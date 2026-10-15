В США индекс Nasdaq Composite 15 октября снизился на 1,06% — до 26 409,80 пункта по состоянию на 9:50 по восточному времени. Падение произошло на фоне усиления распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, из-за опасений инвесторов относительно влияния роста процентных ставок на инвестиции в ИИ, сообщает Channel NewsAsia.

Индекс S&P 500 потерял 0,42% и опустился до 7686,74 пункта. В то же время промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32% — до 51 785,06 пункта. Накануне S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самое большое однодневное падение с июля после данных о более высокой, чем ожидалось, потребительской инфляции в США.

Падение технологических компаний

Акции оператора дата-центров CoreWeave подешевели на 8,5% после падения на 15% в предыдущую сессию. Бумаги Oracle снизились незначительно, накануне они потеряли почти 9%. Облигации обеих компаний также подешевели, а их доходность поднялась до рекордных уровней.

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Среди производителей микросхем акции Nvidia потеряли 3,3%, Micron Technology — 5%, а Advanced Micro Devices — 6,4%. Технологический сектор S&P 500 снизился на 2% и стал крупнейшим фактором падения широкого индекса. Осторожное заявление тайваньского производителя чипов TSMC относительно 2027 года, в котором компания сослалась на макроэкономическую неопределенность, также ухудшило настроения на рынке.

Инфляция и переход к защитным активам

Новые данные показали, что цены американских производителей в сентябре выросли сильнее всего за четыре с половиной года из-за подорожания товаров и услуг. Это стало очередным сигналом усиления инфляционного давления за пределами энергетического сектора.

Инвесторы переходили в защитные сектора: акции компаний здравоохранения и производителей товаров первой необходимости выросли более чем на 2% каждые. Доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась до трехнедельного минимума — 5,0725%. Индекс волатильности CBOE, который часто называют индикатором страха Уолл-стрит, достиг максимума за две недели.

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