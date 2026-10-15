美国纳斯达克综合指数10月15日下跌1.06%，截至美国东部时间9时50分报26,409.80点。由于投资者担忧利率上升将影响人工智能投资，与人工智能相关公司的股票抛售加剧，导致该指数下跌，Channel NewsAsia报道。

标普500指数下跌0.42%，降至7,686.74点。与此同时，道琼斯工业平均指数上涨0.32%，至51,785.06点。前一日，在美国消费者通胀高于预期的数据公布后，标普500指数和纳斯达克指数录得自7月以来最大单日跌幅。

科技公司下跌

数据中心运营商CoreWeave的股价下跌8.5%，此前一个交易日已下跌15%。Oracle股价小幅下跌，前一日该公司股价下跌近9%。两家公司的债券也出现贬值，其收益率升至创纪录水平。

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在芯片制造商中，英伟达股价下跌3.3%，美光科技下跌5%，超威半导体下跌6.4%。标普500信息技术板块下跌2%，成为拖累该宽基指数下跌的最大因素。台湾芯片制造商台积电就2027年发表谨慎声明，并援引宏观经济不确定性，也令市场情绪恶化。

通胀与转向防御性资产

新数据显示，由于商品和服务价格上涨，美国生产者价格9月份录得四年半以来最大涨幅。这成为能源行业以外通胀压力加剧的又一信号。

投资者转向防御性板块：医疗保健公司和必需消费品生产商的股票分别上涨逾2%。美国10年期国债收益率降至三周低点5.0725%。常被称为华尔街恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数升至两周高点。

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