W Stanach Zjednoczonych indeks Nasdaq Composite 15 października spadł o 1,06% — do 26 409,80 punktu według stanu na godz. 9:50 czasu wschodniego. Spadek nastąpił w związku z nasileniem wyprzedaży akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją, wywołanej obawami inwestorów o wpływ rosnących stóp procentowych na inwestycje w AI — informuje Channel NewsAsia.

Indeks S&P 500 stracił 0,42% i spadł do 7686,74 punktu. Jednocześnie przemysłowy indeks Dow Jones wzrósł o 0,32% — do 51 785,06 punktu. Dzień wcześniej S&P 500 i Nasdaq odnotowały największe jednodniowe spadki od lipca po danych wskazujących, że inflacja konsumencka w USA była wyższa od oczekiwań.

Spadek spółek technologicznych

Akcje operatora centrów danych CoreWeave potaniały o 8,5% po spadku o 15% podczas poprzedniej sesji. Akcje Oracle spadły nieznacznie, po tym jak dzień wcześniej straciły niemal 9%. Obligacje obu spółek również potaniały, a ich rentowności wzrosły do rekordowych poziomów.

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Wśród producentów układów scalonych akcje Nvidii straciły 3,3%, Micron Technology — 5%, a Advanced Micro Devices — 6,4%. Sektor technologiczny S&P 500 spadł o 2% i był największym czynnikiem spadku szerokiego indeksu. Ostrożne oświadczenie tajwańskiego producenta chipów TSMC dotyczące 2027 roku, w którym spółka powołała się na niepewność makroekonomiczną, również pogorszyło nastroje na rynku.

Inflacja i przejście do aktywów defensywnych

Nowe dane pokazały, że ceny producentów w USA we wrześniu wzrosły najmocniej od czterech i pół roku z powodu droższych towarów i usług. Był to kolejny sygnał nasilającej się presji inflacyjnej poza sektorem energetycznym.

Inwestorzy przenosili się do sektorów defensywnych: akcje spółek ochrony zdrowia i producentów dóbr pierwszej potrzeby wzrosły każda o ponad 2%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do trzytygodniowego minimum — 5,0725%. Indeks zmienności CBOE, często nazywany wskaźnikiem strachu Wall Street, osiągnął najwyższy poziom od dwóch tygodni.

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