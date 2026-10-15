Bank Centralny Peru podniósł maksymalne roczne oprocentowanie kredytów konsumenckich oraz pożyczek dla mikro- i małych przedsiębiorstw w dolarach amerykańskich z 99,84% do 103,14%. Jest to pierwszy przypadek, gdy ustawowy limit dla takich kredytów dolarowych przekroczył 100% rocznie.

Nowe ograniczenia będą obowiązywać od 1 listopada 2026 roku do 30 kwietnia 2027 roku. W przypadku kredytów w solach peruwiańskich limit również podniesiono — ze 114,13% do 114,68% rocznie. O decyzji poinformował The Rio Times, powołując się na peruwiańskie media Gestión i Infobae.

Jak ustalane są limity

Prawo Banku Centralnego do ustalania maksymalnych stawek przewiduje ustawa nr 31143, przyjęta w 2021 roku w celu zwalczania lichwy. Regulator aktualizuje ograniczenia co sześć miesięcy według formuły określonej w okólniku 0008-2021-BCRP.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejny przegląd limitów zaplanowano na 1 maja 2027 roku. Ma on opierać się na średnich stawkach kredytów konsumenckich w okresie od października 2026 roku do marca 2027 roku. Przestrzeganie ustalonych limitów kontroluje peruwiański regulator finansowy — Urząd Nadzoru Bankowego, Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych, który może nakładać sankcje na kredytodawców za przekroczenie limitu.

Stanowisko banków

Stowarzyszenie banków Peru Asbanc opowiada się za zniesieniem ograniczeń, uznając, że nie uczyniły one kredytów tańszymi. Organizacja oświadczyła, że wykluczenie osoby z formalnego systemu kredytowania nie eliminuje jej potrzeby finansowania.

Prawnik José Goiburu z kancelarii Cuatrecasas zaznaczył, że podniesienie pułapu stóp jedynie nieznacznie poszerza możliwości udzielania kredytów klientom o wyższym ryzyku. Według niego średnia liczba nowych kredytobiorców kredytów konsumenckich miesięcznie spadła o około 11% — z około 46 tys. w latach 2015–2019 do około 41 tys.

Czytaj nas na