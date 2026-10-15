秘鲁中央储备银行将以美元计价的消费贷款以及面向微型和小型企业的贷款最高年利率从99.84%上调至103.14%。这是此类美元贷款的法定上限首次超过100%年利率。

新限制将从2026年11月1日生效至2027年4月30日。对于以秘鲁索尔计价的贷款，利率上限也从114.13%上调至114.68%。The Rio Times援引秘鲁媒体Gestión和Infobae报道称，该决定已经作出。

如何设定上限

中央储备银行设定最高利率的权力由第31143号法律规定，该法于2021年通过，旨在打击高利贷。监管机构根据第0008-2021-BCRP号通告规定的公式，每六个月更新一次限制。

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下一次上限审查计划于2027年5月1日进行。审查应以2026年10月至2027年3月期间的平均消费贷款利率为基础。秘鲁金融监管机构——银行、保险和养老金监管局——负责监督是否遵守既定上限，并可对超出限额的贷款机构实施处罚。

银行的立场

秘鲁银行协会Asbanc主张取消这些限制，认为它们并未使贷款变得更便宜。该组织表示，将一个人排除在正规信贷体系之外，并不会消除其融资需求。

Cuatrecasas律师事务所的律师何塞·戈伊布鲁表示，提高利率上限只会略微扩大向风险更高客户提供贷款的空间。他说，消费贷款每月新增借款人的平均数量下降了约11%，从2015年至2019年的约4.6万人降至约4.1万人。

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