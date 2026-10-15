Центральный резервный банк Перу повысил максимальную годовую ставку по потребительским кредитам и займам для микро- и малых предприятий в долларах США с 99,84% до 103,14%. Это первый случай, когда установленный законом предел для таких долларовых кредитов превысил 100% годовых.

Новые ограничения будут действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Для кредитов в перуанских солях предельную ставку также повысили — со 114,13% до 114,68% годовых. О решении сообщило The Rio Times со ссылкой на перуанские издания Gestión и Infobae.

Как устанавливаются лимиты

Право Центрального резервного банка устанавливать максимальные ставки предусмотрено Законом 31143, принятым в 2021 году для борьбы с ростовщичеством. Регулятор обновляет ограничения раз в шесть месяцев по формуле, определенной циркуляром 0008-2021-BCRP.

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Следующий пересмотр лимитов запланирован на 1 мая 2027 года. Он должен основываться на средних ставках по потребительским кредитам в период с октября 2026 года по март 2027 года. Соблюдение установленных пределов контролирует финансовый регулятор Перу — Управление банковского, страхового и пенсионного надзора, которое может применять санкции к кредиторам за превышение лимита.

Позиция банков

Ассоциация банков Перу Asbanc выступает за отмену ограничений, считая, что они не сделали кредиты дешевле. В организации заявили, что исключение человека из формального кредитования не устраняет его потребность в финансировании.

Юрист Хосе Гойбуру из фирмы Cuatrecasas отметил, что повышение потолка ставок лишь незначительно расширяет возможности кредитовать клиентов с более высоким риском. По его словам, среднее число новых заемщиков по потребительским кредитам в месяц снизилось примерно на 11% — с около 46 тысяч в 2015–2019 годах до около 41 тысячи.

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