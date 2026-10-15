В США доходность государственных облигаций снизилась после того, как инвесторы начали фиксировать прибыль в технологических акциях и переходить в облигации как в более защитный актив. Как сообщает CNBC, доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 13 базисных пунктов — до 5,056%.

Снижение доходности

Доходность 30-летних казначейских облигаций также снизилась более чем на 13 базисных пунктов — до 5,385%. Доходность двухлетних бумаг упала более чем на пять базисных пунктов, до 4,745%.

Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Цены облигаций и их доходность движутся в противоположных направлениях.

Переход инвесторов в облигации происходил на фоне более широкого ухода от рискованных активов. Опасения относительно более высокой инфляции и процентных ставок, а также их возможного влияния на бум расходов в сфере искусственного интеллекта вызвали продажу акций технологических компаний, которые ранее существенно росли.

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Инфляция оказалась выше ожиданий

Индекс цен производителей в США в сентябре вырос на 6,3% в годовом выражении — это наибольший рост с 2022 года. Опрошенные Dow Jones экономисты ожидали повышения на 5,5%.

Опубликованные ранее данные по потребительским ценам также превысили ожидания: показатель стоимости товаров и услуг в США вырос на 0,6% за месяц и на 3,7% за год. Консенсус-прогноз предполагал месячный рост на 0,6% и годовой — на 3,6%.

В то же время эти показатели почти не изменили ожидания относительно процентной ставки. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на ставку федеральных фондов закладывают как минимум одно повышение ставки на четверть процентного пункта до конца года, а вероятность такого сценария резко выросла в течение последнего месяца.

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