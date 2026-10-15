В Лондоне, Великобритания, доллар США ослаб после достижения 18-месячного максимума. Индекс доллара, отражающий курс американской валюты к корзине других валют, снизился на 0,2% — до 102,03 пункта. Как сообщает Channel NewsAsia, на курс повлияли резкое падение доходности казначейских облигаций США и сдержанные комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно возможного повышения ставки в октябре.

Накануне доллар достиг самого высокого уровня за полтора года после того, как данные об инфляции в США оказались выше ожиданий. В четверг евро вырос на 0,5% от 18-месячного минимума — до 1,1216 доллара. Фунт стерлингов также укрепился на 0,5%, до 1,3253 доллара.

Рынок гособлигаций США

Повышенный спрос на американские государственные облигации снизил доходность 10-летних бумаг до 5,085%, а 30-летних — до 5,428%. Оба показателя находились вблизи минимумов за три недели. Рынки также реагировали на колебания акций, в частности технологических компаний, и опасения относительно значительных долговых обязательств компаний в сфере искусственного интеллекта.

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Главный валютный стратег Societe Generale Кит Джакс отметил, что на динамику доллара повлияли не только облигации и фондовый рынок, но и позиции инвесторов. По его словам, часть участников рынка ожидает коррекции американской валюты, поскольку в котировки уже заложено немало ожиданий относительно повышения ставок.

Ожидания решения ФРС

После публикации данных об инфляции рыночные оценки вероятности повышения ставки ФРС в октябре резко выросли до 50%. В то же время заместитель председателя ФРС по надзору Мишель Боумен и президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявили, что центробанк может подождать более ясной экономической картины перед заседанием 27–28 октября.

Инвесторы также ожидали данных о розничных продажах и индексе цен производителей в США, а также выступлений представителей ФРС, включая председателя Кевина Уорша, на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Австралийский доллар снизился на 0,7%, до 0,6919 доллара США, после неожиданного сокращения занятости в Австралии в сентябре, тогда как японская иена укрепилась до 157,80 за доллар.

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