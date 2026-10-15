W Londynie, w Wielkiej Brytanii, dolar amerykański osłabił się po osiągnięciu 18-miesięcznego maksimum. Indeks dolara, który odzwierciedla kurs amerykańskiej waluty wobec koszyka innych walut, spadł o 0,2% do 102,03 pkt. Jak informuje Channel NewsAsia, na kurs wpłynęły gwałtowny spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz powściągliwe komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej dotyczące możliwej podwyżki stóp w październiku.

Dzień wcześniej dolar osiągnął najwyższy poziom od półtora roku po tym, jak dane o inflacji w USA okazały się wyższe od oczekiwań. W czwartek euro wzrosło o 0,5% z 18-miesięcznego minimum do 1,1216 dolara. Funt szterling również umocnił się o 0,5%, do 1,3253 dolara.

Rynek obligacji skarbowych USA

Zwiększony popyt na amerykańskie obligacje skarbowe obniżył rentowność 10-letnich papierów do 5,085%, a 30-letnich do 5,428%. Oba wskaźniki znajdowały się w pobliżu trzytygodniowych minimów. Rynki reagowały również na wahania akcji, w szczególności spółek technologicznych, oraz obawy dotyczące znacznych zobowiązań dłużnych firm z sektora sztucznej inteligencji.

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Główny strateg walutowy Societe Generale, Kit Juckes, zaznaczył, że na dynamikę dolara wpłynęły nie tylko obligacje i rynek akcji, ale także pozycjonowanie inwestorów. Według niego część uczestników rynku oczekuje korekty amerykańskiej waluty, ponieważ w notowaniach uwzględniono już wiele oczekiwań dotyczących podwyżek stóp.

Oczekiwania dotyczące decyzji Fed

Po publikacji danych o inflacji rynkowe szacunki prawdopodobieństwa podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną w październiku gwałtownie wzrosły do 50%. Jednocześnie wiceprzewodnicząca Fed ds. nadzoru Michelle Bowman i prezes Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco Mary Daly oświadczyły, że bank centralny może zaczekać na jaśniejszy obraz gospodarczy przed posiedzeniem 27–28 października.

Inwestorzy oczekiwali również na dane o sprzedaży detalicznej i indeksie cen producentów w USA, a także na wystąpienia przedstawicieli Fed, w tym przewodniczącego Kevina Warsha, podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku. Dolar australijski spadł o 0,7%, do 0,6919 dolara amerykańskiego, po nieoczekiwanym spadku zatrudnienia w Australii we wrześniu, podczas gdy jen japoński umocnił się do 157,80 za dolara.

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