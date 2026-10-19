Bank centralny Niderlandów przeniósł do Londynu ponad 78 ton złota z magazynów w Nowym Jorku oraz siedem ton z Kanady. Jak podaje Fortune, De Nederlandsche Bank wyjaśnił to wzrostem napięć geopolitycznych oraz potrzebą wzmocnienia gotowości kryzysowej.

Złoto przeniesiono do Banku Anglii

Prezes holenderskiego banku centralnego Olaf Sleijpen zaznaczył, że przechowywanie rezerw w Banku Anglii zapewni lepszą dostępność złota. Londyn jest największym na świecie centrum handlu złotem.

Federalny Bank Rezerwy w Nowym Jorku przez długi czas przechowywał złoto rządu USA, państw zagranicznych, banków centralnych oraz oficjalnych organizacji międzynarodowych. Znaczną część tego złota dostarczono tam w trakcie i po II wojnie światowej, gdy państwa szukały bezpiecznego miejsca dla swoich rezerw. Ilość złota w nowojorskim skarbcu osiągnęła maksimum na początku lat 70., lecz po odejściu USA od standardu złota zaczęła stopniowo spadać i obecnie wynosi około połowy poziomu szczytowego.

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Banki centralne dywersyfikują przechowywanie

Francja wywiozła całe swoje złoto z Federalnego Banku Rezerwy w Nowym Jorku między lipcem 2025 roku a styczniem 2026 roku. Wcześniej Niemcy przeniosły 930 ton złota z Londynu do Frankfurtu w 2000 roku, a w latach 2013–2017 przemieściły kolejne 674 tony z Nowego Jorku i Paryża.

Niderlandy w 2014 roku przeniosły 122,5 tony złota z Nowego Jorku do Amsterdamu, a Austria w latach 2015–2018 repatriowała 90 ton z Londynu. Wenezuela repatriowała 160 ton w latach 2011–2012, a Indie przyspieszyły przenoszenie rezerw od 2023 roku.

Starszy analityk Światowej Rady Złota Krishan Gopaul zaznaczył, że banki centralne coraz częściej uwzględniają ryzyko przechowywania, fizyczną dostępność złota oraz płynność rynku. Według niego przenoszenie rezerw nie oznacza przygotowań do sprzedaży złota: część banków zwiększa przechowywanie w kraju, a inne rozdzielają zasoby między kilka zagranicznych lokalizacji.

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